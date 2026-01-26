Тривають бої: ЗСУ відреагували на заяви про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині

Про це повідомило Угрупування військ "Схід".

Днями окремі інформаційні ресурси поширили неправдиву інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника.

Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції,

– заявили військові.

Наразі військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника на Донеччині та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупантів.

Військові наголосили, що ситуація залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є "передчасними та некоректними".

В Угрупуванні військ "Схід" закликали представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела інформації та користуватися лише офіційними повідомленнями.

Яка зараз ситуація на фронті?