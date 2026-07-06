У Керчі знищено два російські "Оріони" вартістю понад 10 мільйонів доларів

Українські військові продовжують успішно ліквідувати найсучасніші зразки озброєння ворога на тимчасово окупованих територіях. Нова успішна операція спецпризначенців дозволила суттєво зменшити розвідувальний потенціал загарбників у повітрі.

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, 2 липня 2026 року оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники "Оріон". Російські загарбники розмістили їх на території аеропорту в місті Керч тимчасово окупованого Криму.

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Що відомо про російські безпілотники "Оріон"?

Ударно-розвідувальний апарат "Оріон" виготовляє російська група компаній АТ "Кронштадт".

Цей дрон має вагу близько тонни, радіус дії від 250 до 300 кілометрів і може перебувати в повітрі до 30 годин. Крім того, безпілотник є носієм керованих авіабомб, а також ракет Х-50, Х-БпЛА та "Бандероль".

Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих апаратів може становити понад 10 мільйонів доларів.

Знищення "Оріонів": дивіться відео

Зверніть увагу! Раніше воєнна розвідка України вже розкривала детальну будову та виробників російського "Оріона" на спеціалізованому порталі War&Sanctions.

Нагадаємо, що в Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму, а також два ЗРК С-400 "Тріумф", нафтобазу у Керчі та РЛС "Небо-У".

А у ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України завдали потужного удару по військовому аеродрому Гвардійське на тимчасово окупованому півострові.