Спалахнуло велике підприємство: в російському Орлі горить завод "Орелмасло"

У російському місті Орлі 4 листопада сталася пожежа на території заводу "Орелмасло". Підприємство належить до провідних виробників рослинної олії в Центральній Росії.

Як повідомляє Exilenova+, вогонь спалахнув на території олійноекстракційного промислового майданчика.

Що відомо про інцидент?

За словами очевидців, ввечері загорілася промислова будівля в одному з районів Орла. Полум'я від пожежі видно з різних частин міста.

Пожежа на підприємстві в російському Орлі: дивіться відео очевидців

Осередок займання оточили, дорога до будівлі залишається перекритою. На місці події, як повідомляють місцеві, працюють пожежники.

Попередньо, внаслідок загоряння повністю знищено ключову колону дезодорації підприємства.

Станом на момент публікації офіційної інформації про інцидент немає.

Цікаво: АТ "Орелмасло" є одним із провідних виробників соняшникової та ріпакової олії в центральній частині Росії, забезпечуючи переробку значних обсягів сировини.

Наразі подробиці щодо масштабів загоряння, можливих постраждалих і причини виникнення вогню встановлюються.

Раніше в Росії горіли й інші об'єкти, зокрема, важливі для ВПК підприємства. 13 жовтня, у передмісті Ростова сталася масштабна пожежа на заводі "Аксайкардандеталь". Підприємство спеціалізується на металообробці та потенційно може виготовляти комплектуючі для військової техніки.

Крім того, у ніч проти 9 жовтня під удар потрапив Редкинський дослідний завод у Тверській області Росії. Там виробляють компоненти палива для російських ракет Х-55 та Х-101.