Швидкого відновлення не буде: чи дійсно Іран зняв блокаду Ормузької протоки

Після оголошення Дональдом Трампом режиму припинення вогню 8 квітня щонайменше два судна безпечно перетнули Ормузьку протоку. Водночас у регіоні залишаються сотні кораблів.

Про це пише CNN.

Чи розблокував Іран Ормузьку протоку?

Сервіс відстеження суден MarineTraffic показує, що щонайменше два кораблі безпечно пройшли через раніше заблоковану Іраном Ормузьку протоку. Однак сотні суден й надалі залишаються у регіоні.

Це сталось вперше після досягнення угоди США та Ірану про припинення вогню.

Експерти з судноплавства припускають, що повернення до нормального трафіку відбудеться не одразу.

Що про це кажуть у США?

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Гегсет переконані, що іранський режим розблокував Ормузьку протоку уже наступного дня після укладення угоди про припинення вогню.

Гегсет на брифінгу 8 квітня наголосив: "Те, про що було досягнуто згоди, те, що було заявлено, це те, що протока відкрита".