В небо піднімається дим, горить цех: на Орському механічному заводі спалахнула масштабна пожежа

В російському Орську спалахнула масштабна пожежа. Її зафіксували на території Орського механічного заводу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Горить Орський механічний завод

Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу, яку помітили на території Орського механічного заводу, що локалізується в Оренбурзькій області країни-агресорки.



Горить Орський механічний завод / Фото з телеграм-каналу

Вказується, що горить 8-й цех російського підприємства. Як повідомляють місцеві ЗМІ, сталося "займання лакофарбових матеріалів".

Пожежа на Орському механічному заводі: дивіться відео

Сам завод виготовляє продукцію для оборонної промисловості – зокрема, гільзи та комплектуючі для РСЗВ, а також обладнання для нафтогазової галузі та цивільного сектору.

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Нагадаємо, що цієї ночі під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області.

Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ, про що повідомили в ЦПД.