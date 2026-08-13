Готуються до найгіршого: Орський НПЗ повністю зупинився через атаку дронів

В Оренбурзькій області Росії повністю зупинив роботу Орський нафтопереробний завод після атаки українських безпілотників та подальшої пожежі. Уражаючі елементи пошкодили ключову інфраструктуру підприємства, швидке відновлення якої наразі неможливе.

Про повну зупинку підприємства повідомив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про припинення роботи Орського НПЗ?

За словами місцевого губернатора, регіон готується до найгіршого розвитку подій та буде змушений розраховувати на завезення пального з інших територій.

Уражаючі елементи зачепили ключову інфраструктуру, відновити яку поки що немає можливості. Обладнання імпортне, з урахуванням санкцій терміни ремонту затягнуться до 6 місяців. Завод повністю зупинено. Готуємося до найгіршого сценарію. Розраховувати доведеться на завізне пальне,

– заявив чиновник.

На тлі зупинки нафтопереробного заводу в області продовжують функціонувати 80% із 287 наявних автозаправних станцій. Для врегулювання ситуації на заправках залучили волонтерів та співробітників Державтоінспекції, які займаються розподілом потоків автомобілів.

Зазначимо, у ніч проти 11 серпня Сили оборони України уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області Росії. На підприємстві, потужність якого становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік, зафіксували пожежу. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.

Нагадаємо, після атаки дронів найбільший у Росії виробник скрапленого вуглеводневого газу "ЗапСибНефтехим" у Тобольську зупинив роботу на невизначений термін. Підприємство зазнало серйозних пошкоджень і вже припинило постачання пального з Тобольська. Завод виробляє близько 40% усього такого палива в Росії, тому його зупинка може суттєво вдарити по внутрішньому ринку та нафтохімічній галузі країни.

Крім того, Саратовський НПЗ припинив роботу 2 серпня після атаки дронів, унаслідок якої було пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти. Через це підприємство також зупинило продаж пального на біржі.