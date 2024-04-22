Ніч проти 22 квітня видалася пекельною для росіян. Близько 23:09 (21 квітня) Міністерство надзвичайних справ Кремля написало про локалізацію пожежі в Санкт-Петербурзі, а через пів години з'явилося повідомлення про вогонь в Орєхово-Зуєво, – інформує 24 Канал.
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Підмосков'я: горіла виробнича будівля
Розташоване місто Орєхово-Зуєво на річці Клязьмі за 89 кілометрів на схід від центру Москви. Проживає в ньому, за даними станом на 2010 рік, понад 120 тисяч осіб.
Розташування Орєхово-Зуєва в Московській області Росії: дивіться на карті від Google maps
Як зазначали у МНС Росії, площа загоряння на виробничій будівлі становила 1 200 квадратних метрів. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, близько 00:43 (22 квітня) вдалось локалізувати полум'я, а до четвертої ночі повністю його приборкати.
Постраждав працівник виробництва, він госпіталізований. На місці проводилися виміри перевищення концентрації шкідливих речовин повітря. Перевищень не виявлено,
– написали у відомстві.
У Міністерстві надзвичайних справ ворожої держави згодом заявили, що загалом до гасіння залучили 56 фахівців та 19 одиниць техніки. Про причину займання – не повідомляли.
Горіла виробнича будівля в Орєхово-Зуєво / Фото з телеграм-каналів
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Санкт-Петербург: спалахнула технічна станція
Невідомо точно, коли спалахнула станція технічного обслуговування у Санкт-Петербурзі, але, як ми випасли вище, о 23:09 росіяни повідомляли про локалізацію полум'я.
У Московському районі Санкт-Петербурга горить станція технічного обслуговування на 170 квадратних метрах. На місці працюють 50 фахівців та 10 одиниць техніки МНС Росії,
– стверджували у Кремлі.
Про повну ліквідацію пожежі ворожій державі написали близько 02:15. Тобто щонайменше три години в Санкт-Петербурзі горіла станція технічного обслуговування, допоки полум'я не загасили.
Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі: дивіться відео
Ширший контекст: у росіян – проблеми
- На тлі численних проблем всередині своєї держави Кремль не відмовляється від планів щодо захоплення України. Окупанти щодня атакують позиції Збройних Сил, однак нашим захисникам вдається утримувати лінію фронту.
- Поганою новиною для Москви є ухвалення американськими конгресменами Палати представників 20 квітня пакета допомоги на 60 мільярдів для України. Аналітики не виключають, що загарбники можуть скористатися вікном перед прибуттям зброї та посилити атаки.
- Крім того, нижня палата парламенту США проголосувала за законопроєкт щодо конфіскації російських активів. Він передбачає замороження ресурсів, що належать громадам Росії, а також їхнє подальше використання для благих цілей.