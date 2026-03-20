Затримання українських інкасаторів може бути провокацією чи помстою Києву, – розслідування

Захоплення в Угорщині українських інкасаторів Ощадбанку може бути операцією Секретної служби, з метою спровокувати Київ. Операцію, ймовірно, очолив Фаркаш Ерш – державний секретар, який відповідає за цивільну розвідку.

Угорська розвідка стежила за рейсами банку щонайменше з січня 2026 року. Про це повідомили у 24.hu.

Навіщо Угорщина затримала інкасаторів?

ЗМІ повідомили, що рейд 5 березня проти українських інкасаторів був політичною операцією Секретної служби, покликаною спровокувати конфлікт з Києвом напередодні виборів в Угорщині.

Тоді в Угорщині заявили, що перевезення готівки та золота було нібито "операцією мафії", спрямованої на "фінансування війни в Україні".

Операцію, ймовірно, координував Ерш Фаркаш – держсекретар із цивільної розвідки. Він цинічно зазначав, що це було контррозслідування проти ексофіцера СБУ.

Однак план Фаркаша провалився. Українські інкасатори мали усі документи, "рух" грошей, а операція була повністю законною. Водії навіть не мали зброї.

Який "план Б" підготували в Угорщині та чому усе провалилось?

ЗМІ зазначили, що рейд, затримання, допити без адвокатів і депортація не мали законних підстав. Тому угорська влада поспіхом запустила "план Б".

Вони доручили NAV (угорська податкова та митна служба – 24 Канал) відкрити справу про "відмивання" грошей, щоб надати подіям формального юридичного вигляду.

Спочатку це навіть викликало обурення в самому NAV, адже профільний підрозділ із протидії відмиванню грошей тоді не був залучений.

Також 5 березня, у день затримки інкасаторів, ключова фігура Національного агентства з боротьби з корупцією, генерал-лейтенант Д.Т. (у виданні не зазначили повного імені), провів урочисту церемонію для понад ста осіб на фермі в Шомоді з нагоди свого підвищення.

Подію в той день затримали, бо одного із запрошених гостей, бригадного генерала антикорупційного агентства, знайшли мертвим у ставку біля ферми.

Угорська влада назвала це нещасним випадком, але ні поліція, ні агентство публічно не прокоментували.

Що ще відомо про затримку інкасаторів Ощадбанку?