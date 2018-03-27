"Ощадбанк" повідомив про свою шахрайську копію

У сайту "Ощадбанку" з'явився фішинговий двійник. Користувачів банку просять бути обережними.

Про існування шахрайського фішингового сайту, який майже повністю дублює офіційну веб-сторінку державного "Ощадбанку", повідомили у прес-службі установи.

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Звертаємо увагу на головну відмінність, за якою одразу можна відрізнити офіційний сайт "Ощадбанку" від шахрайського: адреса офіційного сайту "Ощадбанку" https://www.oschadbank.ua, адреса шахрайського сайту – oschadbk.com. Попереджаємо, що "Ощадбанк" не має жодного стосунку до сайту oschadbk.com чи розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу,

– повідомляє прес-служба.

У банку зазначили, що вже звернулися до Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України для блокування вказаного сайту та проінформували Національний банк. Окрім цього у повідомленні попередили, що у подібних випадках, хостинг шахрайського сайту знаходиться за кордоном, тому для його закриття, можливо, знадобиться певний час.

Нагадаємо, нещодавно українського хакера впіймали в Іспанії, він обчистив банки у 40 країнах світу.

Що таке фішинговий сайт? Це шахрайський веб-ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують, або веб-ресурс організації, якій користувач довіряє, що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів із рахунків власників платіжних карток