Росія готує провокації "під чужим прапором" проти країн НАТО, – Коваленко

Країна-агресорка планує здійснення диверсій проти країн-членів Альясну. За ці операції відповідатиме російська розвідка.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Що відомо про російські наміри?

Андрій Коваленко заявив, що Росія готує провокації "під чужим прапором" проти членів Північноатлантичного альянсу. За його словами, ворог може використати дрони, замасковані під українські.

Країна-агресорка застосуватиме їх для нападу на країни Балтії. Ще одним варіантом розвитку подій може бути провокація проти Польщі.

За ці операції відповідає ГРУ (генеральне управління розвідки – 24 Канал), а також до їх здійснення може бути долучена СЗР (служба зовнішньої розвідки – 24 Канал),

– наголосив Коваленко.

Однією з цілей таких операцій є підрив довіри до України.

Що відомо про можливі російські гібридні атаки?

В Інституті вивчення війни повідомляють, що Росія здійснює кампанію "Фаза нуль". Її ціллю є створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх провокацій проти Північноатлантичного альянсу.

Також військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в розмові з 24 Каналом підкреслив, що наразі ознак підготовки до великої війни проти країн Балтії, Фінляндії чи Польщі немає, бо Москва не концентрує там війська. Проте, на його думку, загроза гібридних операцій залишається.