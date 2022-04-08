Основні сили росіяни зосередили на захопленні Маріуполя, наступі на Ізюм, прориві оборони ООС
8 квітня 2022 , 07:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі повідомили проситуацію на фронті зранку 8 квітня. Окупанти продовжують готуватися до наступу на Сході.
Маріуполь залишається складним напрямком. Загарбники не полишають спроб захопити місто.
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Ведуть наступ у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об'єднаних сил на Донецькому напрямку,
– повідомляє Генштаб.
Також на Південнобузькому напрямку ворог підступно намагається не допустити просування наших військ
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