Основний напрямок удару – Київщина та Львівщина: в ПС розповіли деталі нічного терору

Росія у ніч проти 30 липня здійснила одну з масштабних комбінованих атак по Україні, застосувавши сотні ракет і ударних безпілотників. Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина, однак вибухи та наслідки атаки фіксували також у низці інших областей.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як відпрацювала українська ППО?

Ворог застосував 358 засобів повітряного нападу, серед яких 74 ракети та 284 безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона змогла знищити або придушити 320 ворожих цілей.

За інформацією військових, основними напрямками удару стали Київська та Львівська області. Водночас російські війська атакували також Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину та Івано-Франківщину.

Особливістю цієї атаки стало одночасне застосування різних типів озброєння з кількох напрямків. Росіяни використали значну кількість балістичних і крилатих ракет, а також ударні безпілотники, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано:

4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";

9 балістичних ракет "Іскандер-М", С-400 та KN-23;

61 крилату ракету Х-101 та "Калібр";

284 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

У відбитті атаки брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або придушила 320 повітряних цілей: одну балістичну ракету, 54 крилаті ракети та 265 ворожих безпілотників різних типів.

Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. За попередніми даними, зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Крім того, уламки збитих цілей впали ще на 13 місцях.

У Повітряних силах наголосили, що інформація щодо восьми ракет наразі уточнюється. Повітряна атака продовжувалася, у небі залишалися окремі ударні безпілотники, тому українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.