Має дуже поганий вигляд, – політолог розібрав, які сигнали Путін посилає росіянам

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін взяв участь у "прямій лінії", де знову наговорив багато нісенітниць про мир та завершення війни. Звісно, він не оминув теми історії. Однак при цьому він мав дуже кепський вигляд.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, припустивши, що Путін не досяг того, чого хотів на міжнародній арені, тому він повертається до залякування та погроз. Все це свідчить про його бажання продовжити війну.

Дивіться також Путін обіцяв Покровськ: командир 1 ОШП розповів, як ЗСУ зривають плани росіян

Які сигнали Путін посилає росіянам?

За словами політолога, варто звернути увагу не лише на заяви Путіна, а й на його вигляд під час відповіді пропагандистським журналістам.

Він має дуже поганий вигляд. Таке враження, що він відповідає 4 – 5 годин і його просто треба "вивести". Він знову згадував про Зеленського і "держпереворот" у 2014 році. Але ж де Зеленський, а де 2014 рік? А де в його логіці Крим? Він його "загубив",

– наголосив він.

Чаленко підкреслив, що усі "фантастичні" заяви російського диктатора свідчать лише про одне – Путін прагне налаштовувати росіян на продовження війни. Його логіка очевидна – Росія, буцімто, не відмовляється від мирних переговорів, але мають бути усунені "першопричини" війни, тому росіяни будуть воювати скільки завгодно.

Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що зараз у Путіна тиха істерика. Політолог звернув увагу на те, що диктатор під час "прямої лінії" продовжив говорити про захоплення Куп'янська та переконувати, що російська армія наступає.

Оскільки Путіну не вдалось "переманити" американців на свій бік з огляду на зупинку підтримки України, він продовжить лякати "страшними" наслідками війни.

"Зараз є пропагандистська обгортка і підтримка думки про "війна до нескінченності". Ми почуємо ще величезний пакет нісенітниці. Буде знову тема про "Орешник", залякування Європи війною тощо", – сказав політолог.

Чаленко підсумував, що через це Україні потрібно продовжувати "форсувати" Сполучені Штати. Від Трампа вже є заклики щодо конфіскації російських знерухомлених активів, також помітно підготовку до введення нових санкцій проти Росії.

Останні заяви Путіна: коротко