Останній форпост флоту Росії: Зеленський про атаку на військово-морську базу Новоросійська

Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили військово-морську базу Росії в Новоросійську 12 серпня. Під ударом були позиції протиповітряної оборони та інфраструктура морського порту.

Про це президент України написав у телеграмі.

Деталі операції у Новоросійську

Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази росіян. Об'єкт у Новоросійську Зеленський назвав останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі.

Глава держави уточнив, що для ураження застосували українські реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Вони атакували ворожі об'єкти, що на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту.

Підтверджено, що оборонці влучили по позиціях російської ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.

Операція Сил оборони проти російського флоту: дивіться відео

Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі,

– наголосив Зеленський.

За влучність та результативність операції президент подякував військовослужбовцям ЗСУ, Службі безпеки України та розвідникам.

До слова, повідомлялось, що масована атака на Новоросійськ та тамтешній морський порт тривала понад 9 годин. Внаслідок цього там виникали численні пожежі.