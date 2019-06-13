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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Останній термін для списків партій: хто не встигне?

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      Хто ризикує не бути зареєстрованим на парламентські вибори
      Хто ризикує не бути зареєстрованим на парламентські вибори / 24 канал

      За законом про вибори народних депутатів до 10 червня політичні партії мають провести з'їзд і висунути список своїх кандидатів у парламент та мажоритарників. До 20 червня вони мають подати ці списки до Центральної виборчої комісії. Чи будуть зареєстровані у ЦВК ті партії, які до 20-го подали списки у ЦВК, але до 10-го не показали їх?

      13 партій провели з'їзди і показали списки своїх кандидатів у депутати до 10 червня включно. Партія "Рух нових сил" свій з'їзд провела лише сьогодні.

      Читайте також: Парламентські вибори 2019: список партій

      Ми чекаємо усіх до 20 числа. Самовисуванців, мажоритарників від політичних сил, і списки політичних партій,
      – зазначив у коментарі 24 каналу речник ЦВК Костянтин Хівренко.

      Голова Комітету виборців України Олексій Кошель у коментарі 24 каналу зауважив, що у партій є юристи, які мали б подбати про юридичну чистоту процесів висування кандидатів.

      Так, вони мали б по закону зробити це до 10-го, додав експерт. Але по факту бачимо, що  деякі партії оприлюднюють свої виборчі списки і через 3-5 днів. Він зауважив: "Слуга народу" опублікували сьогодні список з 150-ма. А на словах говорили, що заповнять усі 225. Інші політичні сили теж не поспішають оприлюднювати свої списки.

      На практиці це означає, що у кабінетах лідерів, у присутності спонсорів політичних партій зараз формуються списки. Не на з'їзді. Але попри все ці партії збережуть чистоту юридичного процесу. Окремі партії заявили, що свої з'їзди вони не закривали. Думаю, до 20 червня проведуть "другу частину" з'їзду, де і буде прийматися рішення,
      – вважає Кошель.

      Він також не виключає, що перший етап з'їзду партії Міхеіла Саакашвілі відбувся раніше, а зараз – лише "черговий етап із картинкою для медіа".

      Це означає, що ніщо не завадить партіям спокійно подати списки у ЦВК до 20 червня, погодився Кошель. Де їх чекатимуть.

      Партії

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЦВК Законодавство
      Джерело: 24 канал
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