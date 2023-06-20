Освітня мережа КМДШ виплатила 38 мільйонів гривень податків за час війни

Понад 38 мільйонів гривень податків до бюджетів різних рівнів сплатила мережа приватних ліцензованих шкіл КМДШ за час війни. За перший квартал 2023 року сума сплачених податків склала 5 мільйонів гривень.

Про це у соцмережах розповів засновник КМДШ-Всесвіт Володимир Козленко. Про що йдеться у його дописі, розповідаємо далі.

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Соціальна відповідальність та зобов'язання перед державою

За 2022 календарний рік, який охоплює минулий та поточний навчальні роки, приватні школи КМДШ сплатили 33,5 мільйона гривень до держбюджету. За перший квартал 2023 року сума сплачених податків склала 5 мільйона гривень.

Мені не подобається, коли приватну освіту асоціюють із бездушним бізнесом, у якого на меті лише гроші. Тому що, по-перше, приватна освіта — це не про гроші, а про відповідальність. Тим паче у воєнний час. А, по-друге, у освіти є місія, яка має бути виконана попри все: ковід, війну, блекаути, обстріли. Наша місія – дати актуальні знання, навички та компетенції юному поколінню українців й підготувати їх до майбутнього, якого ще не існує,

– прокоментував Володимир Козленко.

Володимир Козленко – засновник мережі КМДШ-Всесвіт / Фото Артем Галкін для Forbes

Незважаючи на складнощі роботи закладів освіти під час війни, всі школи мережі продовжують навчання дітей. Навчальний рік 2021 – 2022 учні КМДШ завершили в онлайн-форматі. Поточний навчальний рік, який завершується 9 червня, школярі провели гібридно: ті, хто знаходиться в Києві, відвідують заняття офлайн, а діти, що перебувають за кордоном, навчаються у форматі синхронного або асинхронного онлайну.