Освітня програма для військових: кого і як навчатимуть?

Фонд "Повернись живим" запускає власну освітню програму для військових.

З 15 по 17 квітня курс "Менеджмент та лідерство у військовому підрозділі" першими пройдуть військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади. За словами керівниці напрямку по роботі з військовими "Повернись живим" Наталі Калмикової, на прохання Фонду армійців вчитимуть викладачі Українського католицького університету (УКУ).

Програма розрахована на офіцерів – командирів рот та командирів інших підрозділів бригади з аналогічними задачами. До кінця року плануємо навчити приблизно 120 військових у шести бригадах, тобто, по 20 представників молодшого офіцерського складу з кожної. Безпосереднім навчанням будуть займатися спеціально запрошені викладачі УКУ. Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ підтримали ініціативу Фонду, тому в подальшому планується впровадження програми в програми військових вишів,

– прокоментувала Калмикова.

За словами керівниці напрямку, триденне навчання відбуватиметься у пунктах постійної дислокації бригад у вигляді інтерактивних лекції з практичними завданнями. Командири проходитимуть навчання за рекомендацією безпосереднього керівництва або ж за власним бажанням. "Повернись живим" покриває розходи на навчання армійців з курсу "Менеджмент та лідерство у військовому підрозділі" за рахунок благодійних внесків.

Основа армії – люди. Їх власний розвиток та розвиток їх навичок управління – це інвестиція у майбутнє. Насправді, навички менеджменту та лідерства є обов'язковими, як для цивільних, так і для військових керівників. Від їх злагоджених дій залежить успіх їх підлеглих, а у випадку з армійцями – успіх виконання бойових завдань на передовій Донбасу,

– підсумувала Калмикова.