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      Повернись живим

      Освітня програма для військових: кого і як навчатимуть?

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      Українські військові отримають навички менеджменту та лідерства
      Українські військові отримають навички менеджменту та лідерства

      Фонд "Повернись живим" запускає власну освітню програму для військових.

      З 15 по 17 квітня курс "Менеджмент та лідерство у військовому підрозділі" першими пройдуть військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади. За словами керівниці напрямку по роботі з військовими "Повернись живим" Наталі Калмикової, на прохання Фонду армійців вчитимуть викладачі Українського католицького університету (УКУ).

      Програма розрахована на офіцерів – командирів рот та командирів інших підрозділів бригади з аналогічними задачами. До кінця року плануємо навчити приблизно 120 військових у шести бригадах, тобто, по 20 представників молодшого офіцерського складу з кожної. Безпосереднім навчанням будуть займатися спеціально запрошені викладачі УКУ. Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ підтримали ініціативу Фонду, тому в подальшому планується впровадження програми в програми військових вишів,
      – прокоментувала Калмикова.

      За словами керівниці напрямку, триденне навчання відбуватиметься у пунктах постійної дислокації бригад у вигляді інтерактивних лекції з практичними завданнями. Командири проходитимуть навчання за рекомендацією безпосереднього керівництва або ж за власним бажанням. "Повернись живим" покриває розходи на навчання армійців з курсу "Менеджмент та лідерство у військовому підрозділі" за рахунок благодійних внесків.

      Основа армії – люди. Їх власний розвиток та розвиток їх навичок управління – це інвестиція у майбутнє. Насправді, навички менеджменту та лідерства є обов'язковими, як для цивільних, так і для військових керівників. Від їх злагоджених дій залежить успіх їх підлеглих, а у випадку з армійцями – успіх виконання бойових завдань на передовій Донбасу,
      – підсумувала Калмикова.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Публікації
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