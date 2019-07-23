Как Зеленскому не угодить в традиционную ловушку украинской политики

По итогам внеочередных парламентских выборов в Украине почти вся электоральная карта страны предсказуемо окрасилась в зеленый цвет партии "Слуга народа".

Похожий результат был достигнут и на выборах главы государства, так что можно сказать, что новые парламентарии просто повторили успех Владимира Зеленского, а избиратели голосовали даже не за партийный, а за личный бренд.

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И благодаря этому Зеленский, который в предыдущем парламентском созыве не мог ни на кого реально рассчитывать, теперь при формировании нового правительства страны, назначении чиновников и голосовании за принципиально важные законы, может опираться на большинство. Ему может вообще не потребоваться согласования с другими политическими силами. Все остальные партии, которым удалось провести своих выдвиженцев в парламент, по электоральному весу даже сравниться не смогут со "Слугой народа".

И в этом результате "партии власти" – не только успех бренда Владимира Зеленского, но и неготовность конкурентов с этим брендом конкурировать. Партии национал-демократического лагеря, по сути, боролись не за потенциальный электорат "Слуги народа", а за те 25% избирателей, которые голосовали во втором туре выборов президента за бывшего главу государства Петра Порошенко. На критике экс-президента сосредоточились и партия "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, и созданная перед выборами известным рок-исполнителем Святославом Вакарчуком партия "Голос", и партия действующего премьер-министра страны Владимира Гройсмана. В результате "оставшиеся" 25% были не столько освоены, сколько "размазаны" по электоральной тарелке тонким слоем. "Батькивщина" и "Голос" оказались в избирательном бюллетене рядом с "Европейской Солидарностью" Порошенко, а партия Гройсмана – как и ряд других организаций национал-демократической направленности, новых и старых, в парламент не вошли.

Зато не побоялась бросить вызов Зеленскому откровенно пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко и бывший глава администрации президента Виктор Медведчук. Политики "классического" пророссийского лагеря не предлагали избирателю новых лиц. Вместо этого они предлагали ему одно старое лицо – президента России Владимира Путина.

Накануне выборов один из близких к Медведчуку телевизионных каналов анонсировал проведение телемоста с российским государственным каналом "Россия-24", что вызвало возмущенную общественную реакцию и заставило президента осудить эту инициативу. После отмены телемоста Бойко и Медведчук с соратниками провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. А перед самими выборами Медведчук встречался в Санкт-Петербурге с Путиным, и эта встреча активно освещалась близкими к "Оппозиционной платформе" телеканалами. В результате партия Медведчука заняла второе место по итогам выборов, а российские медиа с удовлетворением отметили, что даже после пяти лет войны на Донбассе каждый пятый избиратель голосует за Путина.

Но даже это голосование не изменяет общий расклад сил в новой Верховной Раде: это Владимир Зеленский будет договариваться с теми, с кем захочет – или не договариваться. От него и от его соратников в парламенте зависит конфигурация новой власти. Это одновременно и очень большой успех, и очень большая ответственность. Потому что такая тотальная поддержка самого президента и его партии свидетельствует об очевидном запросе на перемены.

Вот только суть этих перемен и их темпы новый глава государства и его избиратель могут представлять себе по-разному. И тут Владимир Зеленский попадает в ловушку, в которой не раз оказывались другие украинские политики.

Все социологические опросы демонстрируют, что одним из главных требований граждан является окончание войны на Донбассе – и поскорее. Да и сам Зеленский накануне президентских выборов был, похоже, искренне убежден, что в случае его победы на выборах он сможет этого добиться, найти общий язык с Владимиром Путиным. Сейчас Зеленский куда осторожнее. Но удастся ли ему убедить избирателя, что ситуация оказалась куда более сложной, чем представлялась и самому Зеленскому, и тем, кто за него голосовал?

И так – по любому важному вопросу, от войны до снижения коммунальных расходов, от освобождения украинских моряков до повышения жизненного уровня, от коррупции до назревших стратегических реформ. Украинский избиратель отличается стремлением доверять "новым лицам" и готовностью столь же стремительно в этих новых лицах разочаровываться, когда не оправдываются даже не обещания, а надежды. От наивности до раздражения в Украине – буквально один шаг.

И Владимиру Зеленскому придется очень постараться, чтобы этот шаг не был сделан, чтобы окрашенная в зеленый цвет электоральная карта страны уже через несколько месяцев не стала бы картой политической конфронтации и социальной нестабильности. Сам кредит доверия, который выдан новому президенту страны и его депутатам, может превратиться для людей, никогда не занимавшихся реальной политикой, и шансом провести перемены, и самой настоящей неподъемной ношей, которая придавит и главу государства, и новых парламентариев, и украинские перспективы.

Автор: Виталий Портников

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