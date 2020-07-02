Оточення кандидата у мери Києва Нестора пов'язане зі скандальними схемами Комарницького: деталі
Стало відомо, що оточення кандидата на посаду мера Києва Віталія Нестора пов’язане з так званим смотрящим за містом Денисом Комарницьким. Йдеться про скандальні схеми, у яких ті фігурують.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info. Флешку зі скопійованим вмістом одного з робочих комп'ютерів з офісу Комарницького в Києві раніше передавав журналістам Гео Лерос.
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Тоді на комп'ютері була низка і офіційних документів, і так званих "понятійок". У них були схеми, що стосувались функціонування будівельного ринку міста, київських тендерів та кооперацій окремих бізнесменів та посадовців.
Саме у такий спосіб журналісти знайшли низку документів, у яких фігурує Влада Молчанова. Вона є однією із засновниць будівельної компанії "Столиця Груп".
Що відомо про Молчанову
Влада Молчанова – близька до партії "Батьківщина, адже вона була довіреною особою лідерки партії Юлії Тимошенко під час президентських виборів у 2019 році. Ба більше, Молчанова – одна з творців ініціативи Тимошенко "Центр захисту киян", який нині очолює Віталій Нестор. До того ж, Молчанова є однією з людей, які фінансують "Батьківщину".
Влада Молчанова / Фото Гордон
Журналісти з'ясували, що в одній зі знайдених журналістами "понятійок" йдеться про те, що Влада Молчанова та Денис Комарницький нібито домовляються про спільний викуп і майбутню забудову території заводу "Коммаш" на Васильківській в Києві.
У цьому документі йшлося про те, що сторони фінансують проєкт порівну. а Молчановій, як представниці "Столиці Груп", пропонується стати генеральним девелопером і навіть отримати "кредитне плече".
У травні 2018 року з'явилась і підписана версія цієї "понятійки". Там залишилась Молчанова, однак замість Комарницького – Степан Черновецький, його давній соратник і син ексмера Києва. Як ствердили журналісти, згідно з документами можна зробити висновок, що саме Черновецький активно, але непублічно інвестував значні кошти в різноманітні будівництва в місті.
У деяких документах фігурує дружина Нестора
На комп'ютері Комарницького також журналісти знайшли декілька документів, де фігурує дружина Віталія Нестора.
Після виборів до Верховної Ради восени 2019 року Дениса Комарницького почали називати новим "смотрящим" за Києвом. У ЗМІ заявляли, що його команда працювала з нардепом від "Слуги народу" та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.
Прізвища Комарницького, Тищенка та Андрія Єрмака, який на той час був помічником президента, згадувалися в контексті так званої "війни за Київ". Відомо, що тодішній очільник Офісу Президента Андрій Богдан намагався перерозподілити впливи в місті через послаблення позиції мера Кличка і долучення "своєї" людини на посаду голови КМДА.
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Богдан пішов у відставку, адже ймовірний союз Кличка і Єрмака протистояв його намірам. Журналісти зазначили, що це могло позначитися на зростанні впливу в Києві Дениса Комарницького, який нібито нині залучений до активної мерсько-передвиборчої кампанії Тищенка.
Документи, які отримали журналісти, також можуть свідчити про співпрацю Комарницького та його людей з оточенням нардепа та кандидата в мери Києва Миколи Тищенка та з чинним мером Віталієм Кличком.
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