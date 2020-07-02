Стало відомо, що оточення кандидата на посаду мера Києва Віталія Нестора пов’язане з так званим смотрящим за містом Денисом Комарницьким. Йдеться про скандальні схеми, у яких ті фігурують.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info. Флешку зі скопійованим вмістом одного з робочих комп'ютерів з офісу Комарницького в Києві раніше передавав журналістам Гео Лерос.

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Тоді на комп'ютері була низка і офіційних документів, і так званих "понятійок". У них були схеми, що стосувались функціонування будівельного ринку міста, київських тендерів та кооперацій окремих бізнесменів та посадовців.

Саме у такий спосіб журналісти знайшли низку документів, у яких фігурує Влада Молчанова. Вона є однією із засновниць будівельної компанії "Столиця Груп".

Що відомо про Молчанову

Влада Молчанова – близька до партії "Батьківщина, адже вона була довіреною особою лідерки партії Юлії Тимошенко під час президентських виборів у 2019 році. Ба більше, Молчанова – одна з творців ініціативи Тимошенко "Центр захисту киян", який нині очолює Віталій Нестор. До того ж, Молчанова є однією з людей, які фінансують "Батьківщину".



Влада Молчанова / Фото Гордон

Журналісти з'ясували, що в одній зі знайдених журналістами "понятійок" йдеться про те, що Влада Молчанова та Денис Комарницький нібито домовляються про спільний викуп і майбутню забудову території заводу "Коммаш" на Васильківській в Києві.

Довідка. Територія заводу – приблизно 4 гектари неподалік центру міста.

У цьому документі йшлося про те, що сторони фінансують проєкт порівну. а Молчановій, як представниці "Столиці Груп", пропонується стати генеральним девелопером і навіть отримати "кредитне плече".

У травні 2018 року з'явилась і підписана версія цієї "понятійки". Там залишилась Молчанова, однак замість Комарницького – Степан Черновецький, його давній соратник і син ексмера Києва. Як ствердили журналісти, згідно з документами можна зробити висновок, що саме Черновецький активно, але непублічно інвестував значні кошти в різноманітні будівництва в місті.

У деяких документах фігурує дружина Нестора

На комп'ютері Комарницького також журналісти знайшли декілька документів, де фігурує дружина Віталія Нестора.

Довідка. Яна Нестор, дружина Віталія Нестора, є сестрою Віталія Коровченка. Він також співпрацює з "Батьківщиною". За інформацією ЗМІ, Коровченко є цивільним чоловіком Молчанової. Коровченка, сина Молчанової Івана, Віталія та Яну Нестор пов'язує також київська компанія "Арт-Сістем".

Після виборів до Верховної Ради восени 2019 року Дениса Комарницького почали називати новим "смотрящим" за Києвом. У ЗМІ заявляли, що його команда працювала з нардепом від "Слуги народу" та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

Прізвища Комарницького, Тищенка та Андрія Єрмака, який на той час був помічником президента, згадувалися в контексті так званої "війни за Київ". Відомо, що тодішній очільник Офісу Президента Андрій Богдан намагався перерозподілити впливи в місті через послаблення позиції мера Кличка і долучення "своєї" людини на посаду голови КМДА.

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Богдан пішов у відставку, адже ймовірний союз Кличка і Єрмака протистояв його намірам. Журналісти зазначили, що це могло позначитися на зростанні впливу в Києві Дениса Комарницького, який нібито нині залучений до активної мерсько-передвиборчої кампанії Тищенка.

Документи, які отримали журналісти, також можуть свідчити про співпрацю Комарницького та його людей з оточенням нардепа та кандидата в мери Києва Миколи Тищенка та з чинним мером Віталієм Кличком.

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