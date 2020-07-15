Для Олександра Лукашенка настали дуже важкі часи. 9 серпня в Білорусі пройдуть вибори президента. З рейтингом в 3% він не зможе перемогти на своїх конкурентів. Навіть якщо вони сидять в тюрмі, навіть за допомогою величезних фальсифікацій.

Все через те, що ЦВК зареєструвало кандидатом на вибори Світлану Тихановську – дружину відомого блогера, якого Лукашенко відправив за ґрати. Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі висловив Іван Яковина.

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Довідка. Спочатку балотуватися у президенти мав намір Сергій Тихановський. Проте 30 травня блогера затримали, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням в насильстві щодо співробітників міліції.



"Через те, що решту поля випалено, ця героїчна жінка, яка навіть не планувала займатися політикою, зараз отримає 90% голосів і переможе Лукашенко", – запевнив Яковина. Й додав, що Лукашенко "намалює" перемогу собі, після чого в Мінську почнеться Майдан.



Світлана Тихановська – кандидатка в президенти Білорусі / Фото "Радіо Свобода"

За словами журналіста, перший дзвіночок для президента Білорусі продзвенів ще 14 липня, коли всім реальним кандидатам було відмовлено в реєстрації. Тоді на вулиці білоруських міст і, звичайно, столиці вийшли десятки тисяч демонстрантів.

На них, звісно, тут же почав настрибувати ОМОН, і раптом сталася дивна річ. Вперше за довгі десятиліття білоруси почали давати відсіч. Це неймовірна зміна в свідомості білорусів. Раніше вони практично не чинили опору,

– наголосив він.

"Думаю, що такий запеклий опір став несподіванкою і для самих ОМОНівців, вони до такого не звикли. Адже в якийсь момент білоруські партизани ледь не змели "лукашенківських" окупантів в чорній формі", – додав Яковина.

Він вважає: якщо людей було би трохи більше, революція могла б початися вже 14 липня. Та важливо розуміти, що їх таки стане більше, коли Лукашенко оголосить про свою перемогу на виборах.

Автор відеоблогу підкреслив, що Лукашенко зараз робить смертельну помилку: замість того, щоб дати людям помітингувати і випустити пар, він лише нагнітає ситуацію. Бо насильство проти простих людей породжує ще більшу ненависть до нього серед білорусів.

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 15 липня 2020: