У Кремля розв'язані руки. Він вільний вбивати, труїти, воювати по всьому світу.

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Схожість в отруєнні Навального і Гебрева

Німецькі лікарі Навального консультуються з болгарськими колегами, які виходжували Ємельяна Гебрева. Це – болгарський бізнесмен, отруєний у Софії в 2015 році. Гебрев вийшов з коми через місяць лікування. В інтерв'ю Bellingcat та російському The Insider він припустив, що міг накликати на себе гнів ГРУ з двох причин: продавав зброю Україні (!) і володів збройним завод, яким цікавилася Росія.

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Лабораторія Гельсинкського університету, яка спеціалізується на хімічній зброї встановила сліди двох органофосфатів, що свідчать про спробу отруїти бізнесмена нервово-паралітичною речовиною з родини "Новічка".

До цієї ж родини відноситься і зарин. "Новічки", розроблені росіянами – найбільш просунута версія цих отрут.

Der Spiegel пише, що Навальний ймовірно був отруєний речовиною з того ж сімейства органофосфатів.

Російське ГРУ вбиває

А тепер увага. Журналісти-розслідувачі з The Insider спільно з Der Spiegel раніше встановили справжні та оперативні імена співробітників ГРУ, що брали участь у спецоперації проти Гебрева, а також обставини отруєння.

The New York Times встановили, що і Гебрева, і Скрипалів труїв підрозіл 29155 ГРУ РФ. Це той самий підрозділ, який міг стояти за організацією заворушень в Молдові і за спробою перевороту в Чорногорії.

Чи покарані хоча б виконавці усіх цих злочинів?

Йдеться про щонайменше 8-х офіцерів російської розвідки, один з яких засвітився і в справі Гебрева, і в справі Скрипалів. Чи понесла Росія відповідальність хоча б за одну з цих спецоперацій? Ні, не покарані. Ні, не понесла.

У Кремля розв'язані руки. Він вільний вбивати, труїти, воювати по всьому світу.

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І далеко не Україна – головна мішень РФ. Захід це слабо усвідомлює, але мішень – він.

Ні, це не звичайна поведінка РФ у зоні її інтересів, як вважають у Брюсселі та Вашингтоні. Це той подзвін, який звучить за ними.