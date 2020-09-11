Російське МВС звернеться до Німеччини з запитом про допуск їх до розслідування отруєння Олексія Навального. Слідчі РФ хочуть задати додаткові питання німецьким лікарям, експертам та самому опозиціонеру.

Слідчий підрозділ РФ готує додатковий запит до Німеччини щодо надання правової допомоги у розслідуванні отруєння Навального. Про це розповіла пресслужба російського МВС, передає "Интерфакс-Россия". Читайте також Отруєння Навального: Естонія вимагає міжнародного розслідування Росіяни хочуть взяти участь у слідчих діях німецької сторони, яка займається справою отруєння Навального. Також Москва планує відправити до Німеччини свого експерта. Російське МВС хоче мати можливість задавати уточнюючі питання німецьким лікарям, експертам та Навальному. Запит направлять згідно з Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Коротко про отруєння Навального Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. У Томську від знімав відеорозслідування корупції серед депутатів "Єдиної Росії".

Політика госпіталізували, а пізніше він впав у кому.

Російські лікарі відкинули версію отруєння. Вони сказали, що буцімто аналіз крові Навального не виявив слідів отрути.

У Росії запевняють, що однією з причин різкого погіршення стану здоров'я Навального є порушення обміну речовин в організмі.

Після численних прохань дружини та прихильників, опозиціонера вивезли на лікування до Берліна.

До Німеччини Навального запросила Ангела Меркель. Так опозиціонер отримав охорону та захист з боку німецької влади.

Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".

У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Навальний вийшов з коми 8 вересня.