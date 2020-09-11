Естонія засудила напад на російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новачком". Країна вимагає міжнародного розслідування і закликає Росію до співпраці.

Таке отруєння повинне мати серйозні наслідки. Про це заявив глава МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу на відкритому засіданні Радбезу ООН з хімічної зброї, повідомляє ERR.

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"Винні в цьому нападі повинні бути покарані. Необхідне незалежне міжнародне розслідування за участю експертів організації із заборони хімічної зброї", – заявив Рейнсалу.

Згадали про отруєення Скрипалів

На зустрічі кілька інших членів Ради Безпеки також засудили отруєння Навального. У своєму виступі Естонія згадала ще справу Скрипалів в 2018 році, яку також обговорювали в Раді Безпеки.

На жаль, це не перший випадок, коли "Новачок" використовують проти людей, яких Росія вважає ворогами,

– сказав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального? Отрута з групи "Новачок" вражає нервову систему. Як наслідок жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильний біль. Після того, як отрута потрапить в організм, відбувається перезбудження серцевих, дихальних та інших м’язів. Це може призвести до паралічу, конвульсій і навіть смерті, якщо доза отруйної речовини дуже велика. Отрута з групи "Новачок" вражає нервову систему. Як наслідок жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильний біль. Після того, як отрута потрапить в організм, відбувається перезбудження серцевих, дихальних та інших м’язів. Це може призвести до паралічу, конвульсій і навіть смерті, якщо доза отруйної речовини дуже велика.

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Що відомо про отруєння Навального