Отруєння Навального: Естонія вимагає міжнародного розслідування
Естонія засудила напад на російського опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новачком". Країна вимагає міжнародного розслідування і закликає Росію до співпраці.
Таке отруєння повинне мати серйозні наслідки. Про це заявив глава МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу на відкритому засіданні Радбезу ООН з хімічної зброї, повідомляє ERR.
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"Винні в цьому нападі повинні бути покарані. Необхідне незалежне міжнародне розслідування за участю експертів організації із заборони хімічної зброї", – заявив Рейнсалу.
Згадали про отруєення Скрипалів
На зустрічі кілька інших членів Ради Безпеки також засудили отруєння Навального. У своєму виступі Естонія згадала ще справу Скрипалів в 2018 році, яку також обговорювали в Раді Безпеки.
На жаль, це не перший випадок, коли "Новачок" використовують проти людей, яких Росія вважає ворогами,
– сказав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.
Що відомо про "Новачок", яким отруїли Навального?Отрута з групи "Новачок" вражає нервову систему. Як наслідок жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильний біль. Після того, як отрута потрапить в організм, відбувається перезбудження серцевих, дихальних та інших м’язів. Це може призвести до паралічу, конвульсій і навіть смерті, якщо доза отруйної речовини дуже велика.
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Що відомо про отруєння Навального
- Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. У Томську від проводив розслідування фактів корупції з боку влади. Політика госпіталізували, а пізніше він впав у кому.
- Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.
- Згодом опозиціонера вивезли на лікування до Берліна. У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель. Так російський політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок".
- У Росії спростували висновки німецьких лікарів про те, що Навального отруїли. Там переконують, що однією з причин різкого погіршення стану здоров'я Навального є порушення обміну речовин в його організмі.
- У ЗМІ з’явилась інформація про те, що Навальний вийшов з коми 8 вересня, однак представники політики не поспішають робити заяву.