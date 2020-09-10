На думку держсекретаря США Майка Помпео, отруєння Навального могло бути скоєне на замовлення високопоставлених російських чиновників. Проте Держдеп не буде анонсувати ніяких заходів у справі, доки про це не оголосить президент Трамп.

Є шанс, що це виходило від чиновників Росії, – Помпео

Офіційний Вашингтон планує докласти якомога більше зусиль для проведення розслідування і становлення винних в інциденті з російським опозиціонером, інформує Mirage News.

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Коли люди у всьому світі бачать спробу отруїти дисидента, вони визнають, що є істотний шанс, що це насправді виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це недобре для російського народу,

– заявив Помпео.

Зазначимо, що глави МЗС країн "Великої сімки": Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії й США, а також Високий представник ЄС засудили отруєння Олексія Навального. Росію закликали негайно провести незалежне розслідування та покарати винних.

Занепокоєння використанням "Новачка" висловили і в Організації із заборони хімічної зброї та НАТО.

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