Помпео вважає, що організувати отруєння Навального могли російські чиновники
На думку держсекретаря США Майка Помпео, отруєння Навального могло бути скоєне на замовлення високопоставлених російських чиновників. Проте Держдеп не буде анонсувати ніяких заходів у справі, доки про це не оголосить президент Трамп.
Є шанс, що це виходило від чиновників Росії, – Помпео
Офіційний Вашингтон планує докласти якомога більше зусиль для проведення розслідування і становлення винних в інциденті з російським опозиціонером, інформує Mirage News.
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Коли люди у всьому світі бачать спробу отруїти дисидента, вони визнають, що є істотний шанс, що це насправді виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це недобре для російського народу,
– заявив Помпео.
Зазначимо, що глави МЗС країн "Великої сімки": Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії й США, а також Високий представник ЄС засудили отруєння Олексія Навального. Росію закликали негайно провести незалежне розслідування та покарати винних.
Занепокоєння використанням "Новачка" висловили і в Організації із заборони хімічної зброї та НАТО.
Отруєння Олексія Навального: головне
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- 22 серпня політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня німецькі лікарі разом з експертами з Бундесверу оголосили, що опозиціонера отруїли «Новачком»
- Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.