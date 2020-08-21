У Сполучених Штатах Америки вважають, що їх відносини з Росією можуть різко погіршитись, якщо інформація про те, що Кремль причетний до отруєння опозиціонера Олексія Навального підтвердиться.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Роберт О’Браєн, передає "Німецька хвиля".

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Якщо за цим стояли російські офіційні особи, то це може послужити фактором в тому, як ми надалі будемо взаємодіяти з Росією,

– наголосив він.

О’Браєн також назвав Навального "дуже сміливою людиною", що має мужність протистояти президенту Росії Володимиру Путіну, і додав, що повідомлення про можливе отруєння політика викликають "надзвичайне занепокоєння".

Зауважимо, що сам очільник Білого дому раніше зазначив, що йому готують детальну доповідь про ситуацію з Навальним. Трамп також зауважив, що детально стежить за подіями навколо отруєння російського опозиціонера.

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