Отруєння Навального: у США різко відреагували на ситуацію
У Сполучених Штатах Америки вважають, що їх відносини з Росією можуть різко погіршитись, якщо інформація про те, що Кремль причетний до отруєння опозиціонера Олексія Навального підтвердиться.
Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Роберт О’Браєн, передає "Німецька хвиля".
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Якщо за цим стояли російські офіційні особи, то це може послужити фактором в тому, як ми надалі будемо взаємодіяти з Росією,
– наголосив він.
О’Браєн також назвав Навального "дуже сміливою людиною", що має мужність протистояти президенту Росії Володимиру Путіну, і додав, що повідомлення про можливе отруєння політика викликають "надзвичайне занепокоєння".
Зауважимо, що сам очільник Білого дому раніше зазначив, що йому готують детальну доповідь про ситуацію з Навальним. Трамп також зауважив, що детально стежить за подіями навколо отруєння російського опозиціонера.
Отруєння Олексія Навального: коротко про головне
- Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня. На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.
- За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом. Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.
- Зараз Навальний у реанімації, він підключений до апарату ШВЛ, перебуває в комі.
- Отруївся опозиціонер, найімовірніше, нейролептиками. Принаймні, такою є попередня версія медиків. Водночас назва речовини, яка могла спричинити такий стан російського політика, поки не відома.
- Вранці 21 серпня російські медики заявили, що Навальний нетранспортабельний. Цим вони фактично унеможливили його подальше перевезення у німецьку клініку.
- Також російські медики розглядають 5 діагнозів стану політика, точний зможуть поставити орієнтовно за 2 доби.