Лікування доходить до крапельниць: понад 38 нардепів мають ускладнення через можливе отруєння
- Понад 38 народних депутатів потрапили до лікарні з ускладненнями через хворобу.
- Нардепка Галина Третьякова зазначила, що ще напередодні вони були здорові, ситуація викликала в жінки низку запитань.
Продуктивна робота Верховної Ради на найближчий час залишається під питанням. Через недугу до медзакладів потрапило одночасно понад 38 народних обранців.
Про таке на своїй Facebook-сторінці розповіла нардепка Галина Третьякова. Саму жінку хвороба оминула.
Актуально Можливе отруєння депутатів у Раді: що відомо про недугу, яка зупинила роботу парламенту
Що відомо про хворих депутатів та чому це викликає запитання?
За словами Третьякової, симптоми недуги в її колег доволі відчутні. Адже лікування доходить до крапельниць.
Водночас ця ситуація в нардепки викликала кілька запитань. Зокрема дивним для Третьякової здався той факт, що понад 28 народних обранців захворіли одночасно, при тому, що напередодні всі вони були здорові.
Звернула вона увагу й на те, що в апараті Верховної Ради відсоток захворюваності серед працівників служб (включно з УДО, які несуть службу на вулиці в мороз, стоять на блок-постах тощо) залишився на звичайному, звичному рівні – без жодного сплеску лікарняних.
При цьому прибиральниці, працівниці їдальні та інші технічні співробітники, з якими Третьякова, за її словами, особисто поговорила вранці, абсолютно здорові й не скаржаться на жодні симптоми.
Якщо це ротовірус, то чому родичі хворих депутатів здорові?,
– поставила запитання нардепка.
Окрім того, Третьякова розкритикувала й "недолугу" заяву пресслужби стосовно ситуації. Так, Альона Матєєва раніше повідомляла, що фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування працівників, аби з'ясувати обставини захворювання та встановити перелік продуктів, які споживали хворі. Крім того, відібрано зразки для лабораторних досліджень.
Зауважте! За попередніми даними, до 24 лютого проведення голосувань у парламенті не передбачається.
Що ж сталося у Верховній Раді?
У четвер, 12 лютого, Рада завершила пленарне засідання, так і не досягнувши жодних практичних результатів. Парламентарі не змогли навіть затвердити порядок денний, через що весь запланований розгляд законопроєктів зірвався.
Серед неофіційних причин такого розвитку подій називали масові відрядження народних депутатів, через що в сесійній залі банально не вистачило голосів для кворуму. Окрім того, у парламентських кулуарах активно обговорювали випадки погіршення самопочуття депутатів після відвідування парламентської їдальні – ймовірно, через харчове отруєння.
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі 24 Каналу підтвердив, що наразі справді є інформація про погіршення стану здоров'я народних депутатів, переважно представників фракції "Слуга народу".