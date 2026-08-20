Це зробило його оточення, – Балога про отруєння Ющенка у 2004 році

Отруєння у 2004 році кандидата в президенти Віктора Ющенко лишається однією з найгучніших кримінальних справ в Україні. Колишній соратник політика Віктор Балога назвав прізвище одного з причетних.

За його словами, це один з тодішніх депутатів від партії "Наша Україна". Про це експолітик сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

Що відомо про отруєння Ющенка?

Ексглава Секретаріату президента Віктор Балога розповів, що має повне розуміння того, як готувався замах на Віктора Ющенка під час виборів 2004 року. За його словами, до злочину причетні люди з команди політика.

Віктор Балога підкреслив, що спроба усунути кандидатуру Ющенка була частиною масштабного протистояння між Заходом і Сходом. За його словами, зловмисники прагнули фізично ліквідувати політика.

Політик відповів на запитання про конкретні прізвища учасників отруєння. Балога заявив, що до спроби вбивства тодішнього кандидата в президенти був причетний на той момент чинний депутат від партії "Наша Україна" – Давид Жванія.

Хто такий Давид Жванія?

Зверніть увагу! Давид Жванія народився у Грузії у 1967 році. Після проголошення незалежності переїхав до України, у 1999 році отримав громадянство. У 2002 – 2014 роках був депутатом Верховної Ради від партій "Наша Україна", блоку "Наша Україна – Народна самооборона", "Партії регіонів" та самовисуванцем.



У 2010 році голосував за продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. 9 травня 2022 року Жванія загинув від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів на Запоріжжі. Також була інформація, що він мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".

Нагадаємо, що отруєння Ющенка сталось восени 2004 року у розпал передвиборчої кампанії. В організмі постраждалого медики виявили критично високу концентрацію діоксину.

Давид Жванія у день отруєння, 5 вересня, зустрічався з Віктором Ющенком. Третій президент України у 2008 році допустив, що депутат від "Нашої України" причетний до його отруєння.