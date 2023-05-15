Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що вважає причиною цієї авіатрощі – "дружній вогонь". Він зазначив, що це дуже поширене явище майже на всіх театрах воєнних дій в усіх війнах.

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Російський ВПК стане на шлях деградації

Черник впевнений, що протиповітряна система ворога виснажується. А також виснажуються люди, і це дуже гарна для нас ознака.

Але є нюанс: власна зброя збила власну зброю у режимі бойової готовності. Це означає, що у росіян вкрай величезні проблеми з системою "свій – чужий",

– підкреслив військовий експерт.

Наприклад, збити з американської системи Patriot 104 літак F-16 практично неможливо. Він відзначив, що в них все так налаштовано, що власна зброя "впізнає" власну зброю.

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"І тоді постає стратегічне питання, а чи така вже якісна та російська зброя, яка до минулого року продавалась у світі як №2? І постійні покупці російських ЗРК С-400 – Туреччина, Малайзія, Індонезія, Індія – серйозно замисляться, чи вартує і надалі цю зброю купувати у Росії", – припустив співрозмовник.

А якщо так, то російський ВПК стане на шлях деградації. Але разом з тим, як зауважив Петро Черник, запас міцності у ворога ще є, і все рухне не так швидко, як нам хотілось би.

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