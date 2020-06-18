У квітні – травні відбувалося падіння української економіки. У червні воно зупинилося. У Кабміні очікують на скорочення економіки за підсумками року не більш, ніж на 4 – 8%.

В уряді оптимістично сприймають відновлення економічної динаміки, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише "Укрінформ".

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За його словами, за підсумками року Кабмін очікує на падіння економіки не більш, ніж на 4 – 8%.

Які чинники свідчать про відновлення росту економіки

збільшилося споживання електричної енергії;

зросла кількість реєстрація нових суб'єктів підприємницької діяльності;

припинило зростати безробіття.

У нас є підстави вважати, що у червні ми зупинили економічне падіння, яке спостерігалось у квітні – травні,

– наголосив Марченко.

До слова, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін очікує на зростання української економіки у другому півріччі 2020 року.

Прогнози щодо падіння економіки України