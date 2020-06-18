У червні падіння української економіки зупинилось: які прогнози на майбутнє
У квітні – травні відбувалося падіння української економіки. У червні воно зупинилося. У Кабміні очікують на скорочення економіки за підсумками року не більш, ніж на 4 – 8%.
В уряді оптимістично сприймають відновлення економічної динаміки, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише "Укрінформ".
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За його словами, за підсумками року Кабмін очікує на падіння економіки не більш, ніж на 4 – 8%.
Які чинники свідчать про відновлення росту економіки
- збільшилося споживання електричної енергії;
- зросла кількість реєстрація нових суб'єктів підприємницької діяльності;
- припинило зростати безробіття.
У нас є підстави вважати, що у червні ми зупинили економічне падіння, яке спостерігалось у квітні – травні,
– наголосив Марченко.
До слова, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін очікує на зростання української економіки у другому півріччі 2020 року.
Прогнози щодо падіння економіки України
- В уряді прогнозували, що економіка у 2020 році впаде на 3,9%. Урядові експерти очікують падіння ВВП на 4,2%.
- За інформацією Світового банку, українська економіка цього року впаде на 3,5%.
- Найгіршим є прогноз МВФ. Відповідно до нього рівень падіння становитиме мінус 8,2%.