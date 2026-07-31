Виготовлена на Московщині: у Польщі дослідили російську ракету, яка впала на їхній території

Під час масованої атаки Росії на Україну 30 липня одна з крилатих ракет впала в Люблінському воєводстві Польщі. Як з'ясувалося, виготовили її в другому кварталі 2026 року в Московській області.

Про таке повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак під час брифінгу для медіа.

Що відомо про ракету, яка впала в Польщі?

Згідно з інформацією, яку вдалося отримати під час огляду місця падіння ракети та її елементів, йдеться про російську ракету Х-101.

Отримані дані, за словами Козака, "дозволяють однозначно ствердити, з яким об'єктом ми маємо справу". Ракету виготовили в другому кварталі 2026 року на одному з підприємств у Московській області.

Козак додав, що до Польщі для участі в ідентифікації повітряного об'єкта прибув український фахівець.

Раніше повідомлялося, що ракета мала потужну бойову частину. Після її падіння утворилася вирва діаметром близько 10 метрів і глибиною майже 5 метрів. Відбулося все це під час масованої атаки на Україну 30 липня – тоді жителі Люблінського воєводства Польщі почули сильний вибух і відчули вибухову хвилю. Згодом з'ясувалося, що поблизу впала ракета.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі цього інциденту закликав партнерів зміцнити українську протиповітряну оборону та збільшити постачання засобів перехоплення для захисту України й країн НАТО.

Зі свого боку політичний експерт Андрій Городницький звернув увагу на те, що польська влада спершу назвала російську ракету "невпізнаним повітряним об'єктом". Городницький підкреслив, що така реакція Варшави є неприйнятною та свідчить про подвійні стандарти у ставленні до російських безпекових загроз.