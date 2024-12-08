Люди виносять речі, а на підлозі – порвані портрети диктатора: в Дамаску грабують палац Асада

У Сирії пав режим диктатора Башара Асада. Стало відомо про пограбування президентського палацу та Центробанку.

Деякі люди просто влаштували екскурсію резиденцією та оглядали речі, інші – виносили майно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іноземні ЗМІ.

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Пограбування палацу Башара Асада

У президентський палац у Дамаску спочатку проникли озброєні повстанці, а після них у будинок почали заходити звичайні мешканці міста. Судячи з опублікованих у соцмережах відео, деякі люди просто влаштували собі екскурсію палацом та огляд речей, інші – виносили майно.

Видання The Guardian показало кадри візиту місцевих жителів та повстанців до палацу Асада. Люди виносять меблі, на підлозі повсюди порвані портрети Асада, а на письмовому столі лежать дві перуки.

Додамо, що на відео видно, як у самому палаці панує хаос: меблі та предмети побуту розкидані по порожніх кімнатах.

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Додамо, що у AFP писали, що у залі у президентському палаці почалася пожежа. Наразі більш детальної інформації щодо пожежі немає.

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У соцмережах також з'явилися повідомлення про пограбування у будівлі сирійського Центробанку. На опублікованих фотографіях озброєні чоловіки стоять поряд з коробками та пакетами, в яких, ймовірно, лежать гроші.