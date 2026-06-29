ДБР поділилося новими деталями розслідування падіння Су-24М на Хмельниччині

На Хмельниччині 16 червня сталася авіакатастрофа за участі Су-24М. ДБР продовжує встановлювати всі обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про авіакатастрофу на Хмельниччині?

Встановлено, що той фатальний політ був для літака уже другим за день.

Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог,

– зазначили у ДБР.

Пілоти виконували бойове завдання, деталі якого передано слідчим. В інтересах національної безпеки ця інформація не оприлюднюється.

Водночас у ДБР спростували інформацію з мережі, що один із пілотів катапультувався. На жаль, це не відповідає дійсності.

У межах розслідування авіакатастрофи уже проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі.

Обоє військових перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої.

Їх характеризують як професіоналів, які користувалися повагою серед колег. Вони також не мали будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування.

Згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців,

– додали у Бюро.

Нагадаємо, що одним із загиблих пілотів був старший лейтенант Богдан Бабенко. Йому було всього 23 роки. Його напарником був досвідчений випробувач "Антонова" майор Богдан Загорулько.