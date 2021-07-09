Пафосне видовище викрило проблеми Росії

Як помпезне викочування Іл-96-300 викрило авіаційні проблеми Росії. Цього тижня заступник голови уряду Російської Федерації Юрій Борисов відвідав ПАТ "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство", щоб взяти участь в урочистому викочуванні на льотно-випробувальну станцію заводу літака Іл-96-300. Далі читайте російською.

Зрелище получилось весьма пафосным и преподносилось в российских СМИ с подобающим размахом и эпичностью. Хотя, на самом деле, весь этот пафос и эпичность были напускными и в какой-то степени девуализирующими реальную ситуацию в самолетостроении РФ.

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Дело в том, что ПАО "ВАСО" производит для ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолеты-воздушные пункты управления Ил-96-300ПУ (М1) согласно контракту от 2015 года. Всего ВАСО должно было построить два таких самолета со сроком сдачи обоих бортов в 2018 году.

Но, как мы видим, сроки были существенно сдвинуты, в результате чего два самолета строились 6 лет. Мягко говоря, не впечатляет, но это лишь цветочки.

Так, Юрий Борисов решил похвастаться, что благодаря беспрецедентной государственной помощи Воронежскому авиазаводу, предприятие смогло стабилизировать финансово-экономическое положение. Иными словами, Юрий Борисов лишь подтвердил, что никакими успехами ВАСО не может похвастаться, находясь в состоянии глубокого кризиса, который оплачивается за счет российских налогоплательщиков.

Вишенкой на торте стало то, что Юрий Борисов подтвердил, что новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В не соответствует техническому заданию Министерства обороны РФ.

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Ожидается, что на третьем самолете завод все же сможет обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик, но пока это ожидания, но не реальность, о чем я неоднократно сообщал в своих материалах посвященных Ил-112В.

Фактически, банальное мероприятие, которое должно было подчеркнуть некое возрождение авиационного величия России, на деле оказалось изобличающим авиационные проблемы "сверхдержавы". Как по мне, получилось очень даже неплохо.