Фінляндія підготувала новий сильний пакет допомоги для України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом щодо нового потужного пакета оборонної допомоги. Лідери також обговорили дипломатичну ситуацію у співпраці з США та європейськими партнерами.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про новий пакет допомоги від Фінляндії?

За словами президента, підготовлений Гельсінкі новий пакет підтримки є дуже сильним та вагомим для української оборони.

Під час переговорів лідери обох держав детально зупинилися на дипломатичній ситуації, оцінивши перспективи взаємодії з американською командою та європейськими партнерами. Крім того, сторони окреслили ключові питання двосторонніх відносин та координацію спільних кроків на міжнародній арені.

Дякую Александру Стуббу за підтримку та спільну роботу. Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет,

– наголосив Зеленський.

Український лідер також відзначив послідовну позицію фінської сторони щодо захисту міжнародного права та підтримки України.

Дякую Фінляндії і тобі, Алексе, за незмінно справедливу позицію,

– написав президент.

Нагадаємо, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти кілька ракет для систем Patriot. Оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак підтвердив, що передача планується, однак наголосив, що йдеться про обмежену кількість боєприпасів, а не про масштабні поставки.

Крім того, ЄС профінансує закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot для України та прагне пришвидшити їхнє постачання. Брюссель і Київ спільно працюватимуть над новою модульною системою протиракетної оборони на базі українського проєкту "Фрея". ЄС планує поєднати український бойовий досвід і технології з європейськими виробничими можливостями, а для запуску нових спільних оборонних програм використати залишки коштів програми SAFE.