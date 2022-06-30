У разі перемоги Путіна, наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю.

Пакет допомоги від НАТО – це сигнал про перспективу розвитку відносин з Альянсом, – Кличко

У разі перемоги Путіна, наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю.

Про це Віталій Кличко заявив на саміті НАТО під час панельної дискусії "Погляд з Києва".

"Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть жахливими не тільки для нашої країни. Вони будуть також руйнівними і для НАТО та демократичного світу. Це потрібно розуміти. Я хотів би ще раз підкреслити, що сьогодні – час діяти. Надавати Україні допомогу. Найголовніше – високоякісною ефективною зброєю. Але також важлива допомога економічна, з кібербезпеки та інформаційна", – сказав Віталій Кличко під час дискусії на саміті НАТО в Мадриді.

Він зазначив, що пакет допомоги, який НАТО ухвалила для України, – важлива підтримка для нашої держави і сигнал про подальшу співпрацю та перспективу розвитку відносин з Альянсом.

Кличко підкреслив, що визначення Росії найбільшою загрозою безпеці, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні в новій стратегічній концепції Альянсу є об‘єктивним.

Також відбулися зустрічі братів Кличків з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Австрії Карлом Нехаммером.



Брати Клички з Урсулою фон дер Ляєн / фото Київради

Нагадаємо, з 28 по 30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО.