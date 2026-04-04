Рідкісну та дорогу систему РЕБ росіян "Палантін" знищили на Запоріжжі

Українські військові знищили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби "Палантін", вартість якого оцінюється приблизно у 20 мільйонів доларів. Завдати ворогу такої втрати вдалося на Запорізькому напрямку.

Знищити такі ціль вдалося завдяки кільком ударам. Про це повідомляє Lasar's Group НГУ.

Дивіться також Росію очікує понад тисяча нових похорон: втрати ворога на 3 квітня

Як вдалося знищити "Палантін"?

На Запорізькому напрямку бійці Lasar's Group НГУ провели спецоперацію із суміжними підрозділами й знищили важливу ціль – систему РЕБ "Палантін". Це вдалося зробити у зоні відповідальності 17-го армійського корпусу.

Спершу вдалося зафіксувати скуплення ворожої протиповітряної оборони за лінією фронту. Згодом з'ясували, що ці системи прикриває потужний комплекс радіоелектронної боротьби, саме його і вирішили знищити.

Після цього бійці Lasar's Group НГУ разом із 15-ю окремою бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" проаналізували район, уточнили координат та нарешті визначили точне розташування російського комплексу.

Після цього "Лазарі" власними дронами вилетіли на ураження "Палантіна". Першими ударами екіпажі підбили ціль, а наступними – остаточно знищили. У росіян мінус 20 мільйонів доларів, а у нас – вільніше небо для дронів,

– ідеться у повідомленні.

Знищення російського "Палантіна": дивіться відео

Яких втрат зазнає ворог?