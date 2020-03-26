В КМДА обіцяють віддати VIP-палати простим українцям

Напередодні з'явилася інформація, що у київських лікарнях готують окремі палати для "особливих пацієнтів". Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вони потрібні лише для перших осіб держави. А його заступник Микола Поворозник заявив – для тих, хто перебуває під охороною. Зокрема для людей, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Для кого ж таки призначені ці палати – читайте далі.

Насправді політики коментували два різних документа. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Щодо VIP-палат в Україні – Поворозник підкреслив, що вони вже давно створені. Відповідним документам по 25 – 20 років. А зараз просто йде переузгодження наказів між МОЗ, Державною службою охорони та Національною медичною академією.

"Думаю, коли буде можливість відвідати лікарні, ми їх вам покажемо. Там немає нічого таємного. Я навіть не міг подумати вчора, що мовиться саме про ці палати", – наголосив він.

Поворозник пояснив, чому лікарень для VIP-пацієнтів аж 17: "Лікарні різнопланові, там лікують різні хвороби. Можуть лікувати представників іноземних делегацій. Зрозуміло, що не зараз".

Між Віталієм Кличком та Володимиром Зеленським відбулася розмова про те, що на період карантину відповідні накази будуть скасовані. Щоб усі, кому необхідно, могли користуватися VIP-палатами та всім, що у них є,

– наголосив чиновник.

Натомість він пояснив, що напередодні в ефірі одного з телеканалів розповідав про наказ, який зараз є у Департаменті охорони здоров'я. Його пропрацьовують з Нацполіцією та пенітенціарною службою для забезпечення лікування осіб, які перебувають у в'язницях чи спецізоляторах.

"Такі палати завжди облаштовують на базі психіатрії. Загалом заклад специфічний. В нас такі вже є обладнані, наприклад, для хворих на туберкульоз. Будемо обладнувати кілька палат для такого роду хворих на базі клінічної психіатричної лікарні", – запевнив чиновник.

Що відомо про окремі палати для VIP-пацієнтів у Києві

Журналісти Bihus.Info отримали копію наказу Департаменту охорони здоров'я КМДА. Документ свідчить про те, що У київських лікарнях готують окремі палати для "особливих пацієнтів". Мовиться про високопосадовців і чиновників високого рівня. У наказі мовиться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Які вимоги до облаштування таких палат:

Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.

Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.

Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

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