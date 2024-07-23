Палатний передав бійцям ДУК "Правий сектор" fpv дрони та мавіки
Артур Палатний передав від "Української команди" батальйону імені Тараса Бобанича ДУК "Правий сектор" 67 бригади партію fpv дронів та "Мавіків".
Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Палатний подякував тим, хто донатив, за підтримку і зазначив, що разом українці обов'язково переможуть.
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"Українська команда" передала бійцям легендарного ДУК "Правий сектор" – батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади, партію fpv дронів та "Мавіків". Це героїчні хлопці, які з 2014 року боронять Україну. Після повномасштабного вторгнення вони захищали Київ та Київщину, брали участь у Харківському контрнаступі. Вели дуже важкі бої під Бахмутом та Часовим Яром. А зараз стримують ворога на Луганському напрямку", – йдеться у повідомленні.
Разом з тим, керівник "Української команди" Артур Палатний подякував усім за підтримку та наголосив, що ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів
Розвідувальні дрони "Мавік" – це очі наших захисників, а fpv дрони вже найближчим часом полетять на голови орків. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів. Дякую всім, хто допомагає! Разом обов'язково переможемо!,
– зазначив Артур Палатний.