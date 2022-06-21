Пальчевський виграв суд проти Гордона та "Україна 24": рішення

Визнати недостовірною та такою, що принижує честь гідність та ділову репутацію Андрія Пальчевського інформацію поширену Дмитром Гордоном у програмі "Час Голованова" на офіційному ютуб-каналі "Україна 24".

Таке рішення виніс Шевченківський суд Києва 14 червня 2022 року.

ТОВ "Новинна Група України" зобов’язана спростувати цю інформацію і розмістити рішення суду на офіційному ютуб-каналі "Україна 24" впродовж 15 днів з моменту набрання рішенням суду законної сили,

– йдеться у рішенні Шевченківського суду.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон в ефірі "Україна 24" сказав, що Андрій Пальчевський є або був громадянином Росії, що він нібито поширює проросійські наративи, а також є колишнім радянським ГРУ-шником і радянським розвідником.

Додамо, що грудні 2021 року суд також визнав недостовірною інформацію про російське громадянство Пальчевського. Тоді з Бутусова і Гордона стягнули на користь Пальчевського матеріальну компенсацію у розмірі 1 816 грн.