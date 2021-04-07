Палиця розповів, як вдвічі підняти мінімальну пенсію

Будь-яке підвищення пенсійних виплат, яке проводиться без компенсації непроіндексованих пенсій у 2014–2018 роках, не здатне наблизити їх до реального прожиткового мінімуму пенсіонерів.

Таку думку висловив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця у своєму блозі на Корреспондент.Нет.

"Якби уряд своєчасно індексував базовий розмір мінімальної пенсії відповідно до рівня інфляції починаючи з 2014 року, то сьогодні мінімальна пенсія могла б складати не менше ніж 2 тис. 643 гривні або на 50% більше ніж зараз.

Натомість за 7 років вона зросла лише у 1,9 раза – до 1 тис. 769 гривень. Тоді як споживчі ціни за цей час підвищилися майже втричі, комунальні тарифи – у 9,5 раза, а інфляція склала 278,5%", – написав Ігор Палиця.

Щоб відновити справедливість, депутатська група "Партія "За майбутнє" пропонує уряду вдвічі збільшити рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до реального показника, який відповідає розрахункам Мінсоцполітики на 2021 рік, – з 1 тис. 769 грн до 3 тис. 540 гривень. Середня пенсія при цьому зросте до 5 тис. 500 гривень на місяць.

Як зазначив Ігор Палиця, для цього потрібно 350 млрд грн. Однак їх можна знайти, якщо навести лад у митній і фіскальній сферах, а також почавши реальну боротьбу з корупцією.

За його словами, Україна щорічно через контрабанду на митниці втрачає понад 100 млрд грн, через ухилення від сплати податків – понад 200 млрд грн, внаслідок державної корупції – понад 55 млрд грн.