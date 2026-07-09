Це крах економіки, – у Меджлісі розкрили, з якими проблемами зіткнувся Крим

У тимчасово окупованому Криму проблеми з пальним, світлом і водою вже виходять за межі побутового дискомфорту. Росіяни та місцеві жителі записують звернення до Путіна, скаржаться на черги на заправках і відкрито говорять, що нормальне життя на півострові зникає.

Член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв в ефірі 24 Каналу пояснив, що криза в Криму зачіпає не лише людей, а й бізнес, логістику та окупаційну систему управління. За його словами, ситуація на півострові стає для Росії проблемою, яку вже неможливо приховати виплатами чи заявами гауляйтерів.

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Крим занурюється в побутову кризу

Ситуація в тимчасово окупованому Криму справді важка. У Джанкойському та Ленінському районах уже є проблеми з водою, на півострові фіксують перебої зі світлом, а пальне стало окремою кризою. За окремими повідомленнями, бензин може коштувати понад 100 доларів за каністру або доходити до 1000 рублів за літр.

Коли немає світла, немає води, а бензин коштує понад 100 доларів за каністру або доходить до 1000 рублів за літр, то дійсно дуже важко жити,

– зазначив Барієв.

Це впливає не тільки на побут, а й на бізнес, ціни на продукти та всю логістику в Криму. Йдеться і про забезпечення російських військових, і про цивільне життя на півострові. При цьому картина залишається неоднозначною: російські туристи все ще є, зокрема в Судаку та деяких інших містах, але криза поступово зачіпає навіть ті речі, які для них були частиною "нормального" відпочинку.

Проблеми з електрикою та пальним уже вдарили по виробництву слабоалкогольних напоїв. Окупаційна влада намагається показати, що контролює ситуацію, але фактично визнає, що не може стабільно забезпечити Крим бензином. Гауляйтер Сергій Аксьонов звертався до Путіна щодо субсидій, аби утримати ціну на рівні 85 рублів за літр, що ляже додатковим навантаженням на федеральний бюджет.

Вони намагаються демонструвати, що нібито дуже сильно турбуються про населення. Але є люди, які по три доби чекають у черзі, щоб купити бензин,

– пояснив правозахисник.

Окупаційна влада також обіцяє виплати по 15 тисяч рублів тим, хто залишиться без світла або води понад 48 годин. Але ця схема виглядає маніпулятивною: якщо електрику дадуть навіть на кілька хвилин, відлік можуть почати заново. Через перебої зі світлом складніше працює зв'язок, а активістам у Криму важче передавати інформацію про реальний стан справ.

У деяких містах уже були проблеми зі швидкопсувними продуктами, бо холодильники не працювали без електрики. Такий тиск змінює і настрої на півострові. Частина людей, які раніше просто хотіли жити "аби було добре" незалежно від прапора, тепер бачить, що це "добре" закінчується. В українські часи в Криму не було таких дефіцитів пального, води й електрики, а сам півострів жив у мирі та заробляв на туристах.

Паливна криза б'є по кримській економіці

Для Росії зараз важливо показати, що Крим нібито залишається під контролем. Це питання не лише побуту чи логістики, а й політичного іміджу Путіна, бо саме окупація півострова у 2014 році стала одним із ключових символів його політики. Тому Москва шукає різні способи завезти пальне, зокрема танкерами, адже без нього неможливо підтримувати автономні станції, світло, воду й нормальну роботу окупаційної системи.

Коли немає палива, коли всі підстанції атаковані, виникають системні проблеми. Тоді немає і води,

– пояснив Барієв.

Сили оборони України розуміють ці маршрути й намагаються руйнувати задуми окупантів. Через Керченський міст росіяни вже пробували організовувати напівручну схему: бензовози підвозили пальне, далі легкові автомобілі їздили до Краснодарського краю або Адигеї, поверталися, зливали бензин і знову ставали в чергу. Але тепер проблеми почалися і там.

У Краснодарському краї місцеві вже конфліктують із кримчанами, називають їх крадіями й відмовляються продавати бензин у каністри. Черги з'явилися не лише на півострові, а й за його межами, тому частина людей купує пальне на чорному ринку, якщо має на це гроші.

На цьому тлі окупаційна влада намагається втримати бізнес. Для підприємців запроваджують пільги, знімають частину орендної плати або податків, щоб вони могли хоч якось продовжувати роботу.

Тут дійсно крах кримської економіки,

– наголосив правозахисник.

Крим і раніше був дотаційним регіоном, але тепер його утримання стає для Росії значно важчим. Півострів не може підтримувати власну економіку, а кожна нова проблема з пальним, світлом, водою чи логістикою лише збільшує навантаження на Москву.

Крим зараз для Росії стає тим каменем, який все більше тягне Росію на дно,

– підсумував Барієв.

Крим залишають без світла, води й бензину: дивіться відео