Замість бензину задонатили на ЗСУ: як росіяни потрапили на гачок добрих "шахраїв"

Замість бензину росіяни випадково задонатили на ЗСУ. Так в окупованому Криму намагалися обійти паливні обмеження.

Про це розповіли у 110 бригаді ЗСУ.

Як працювала схема?

В окупованому Криму після збою системи QR-кодів у мережі почали продавати фальшиві коди для АЗС. "Продавці" обіцяли доступ до дефіцитного бензину.

Охочих скористатися цією "схемою" виявилося чимало.

Але замість омріяного пального, ці гроші, як стверджують організатори, пішли на збір для закупівлі пікапів підрозділу FPV 110 ОМБр.

У підсумку ті, хто хотів обійти обмеження, самі ж долучилися до підтримки українських захисників – хоча дізналися про це вже після переказу коштів!

– розповіли у бригаді.

Військові підрозділу висловили подяку Службі безпеки України, яка допомогла севастопольцям задонатити на купівлю автівок.

Вони зазначили, що розуміють, що Крим хоче повернутися скоріше додому, тому зі свого боку використають ці донати задля збільшення смертності окупантів.

І ще хотілося передати, що бензину у вас не буде до тих пір, поки жовто-блакитний стяг не здійметься над усім півостровом. Тому закликаємо всіх мешканців, які знаходяться на окупованій території, донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!

– наголосили військові.

Обережно, нецензурна лексика! Замість бензину росіяни задонатили на ЗСУ: дивіться відео

До слова, до у Криму цієї ночі було "спекотно", зокрема у Севастополі, Керчі, Феодосії. Там після атаки дронів загорілася підстанція. Окрім того, у кількох містах були проблеми зі світлом.