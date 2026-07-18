Крим недоотримав пального на 3 місяці, – капітан запасу ВМС про атаки на російські танкери

Україна уразила ще 7 цілей, ймовірно, в акваторії Чорного моря. З початку червня 2026 року ми бачимо системну роботу Сил безпеки й оборони щодо блокування Криму.

Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, додавши, що упродовж перших тижнів червня вдалося заблокувати лінії комунікації з Кримом через суходіл. Найперше мовиться про Приазов'я, Чонгар.

Ситуація у Криму для росіян суттєво погіршується

Також був заблокований рух автомобільного транспорту. Є серйозні наслідки, які проявляються у нестачі паливно-мастильних матеріалів та іншій логістиці. Це впливало на можливості росіян вести бойові дії на півдні України.

Намагаючись якось відреагувати, окупанти почали операцію "Азов". Ідея була дуже проста – завантажувати танкери паливно-мастильними матеріалами у російських портах та доправляти в окуповану Керч. На короткотривалу перспективу це може допомогти розв'язати проблему з сировиною.

За останні 10 днів Сили оборони уразили понад 100 суден класу ріка – море вантажністю приблизно 7 тисяч тонн. Завдяки цим ураженням Крим недоотримав пального на 3 місяці. Адже кожен такий танкер несе 7 тисяч тонн пального. Денна потреба півострова складає 5 тисяч тонн. Це лише цивільні потреби,

– пояснив Андрій Риженко.

Зараз ситуація погіршується, вартість бензину в Криму досягає 5 доларів на комерційних заправках. А офіційна уже вдвічі перевищує вартість, яка є в Україні. Пального є дуже мало.

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Наступним етапом є Чорне море. Для росіян це дуже загрозливо, бо вони знають, що там перебувають наші морські дрони, також Україна може залучити повітряні дрони. Яскравим прикладом є нещодавнє ураження корабля "Ізумруд" неподалік Новоросійська.

Якщо ми дістаємо до Новоросійська, то перехопити танкери, які прямують до Криму, буде ще простіше. Ситуація для росіян справді складна. Вони хотіли посилити безпеку, але це не спрацювало. Сили оборони уже другий день поспіль завдають ударів по російських танкерах.

Ми можемо використати вразливість противника в окупованому Криму на майбутніх переговорах. Це серйозний козир у руках України.