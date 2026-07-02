Уже наприкінці літа: експерт спрогнозував, у що переростуть черги за пальним у Росії

В Росії бензинова криза. Спостерігаються довгі черги транспорту на АЗС. Є випадки, коли люди, годинами очікуючи отримати пальне, яке наразі в дефіциті, влаштовують бійки. Рівень напруги серед населення зростає.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, аналізуючи в етері 24 Каналу ситуацію в Росії з нестачею пального, не виключає, що це може стати підґрунтям суспільно-політичної кризи.

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Паливний колапс в Росії: чим це може обернутися?

Іван Ус закликав згадати історію, а саме події 1917 року. Він зауважив на тому, що тоді революція почалась зі сварки в черзі за хлібом, якого тоді не вистачало.

Ось зараз в Росії є нестача пального, черги на заправках і вже бійки там. Сьогодні починається друга половина року. До завершення літа, в середині серпня, ці всі невдоволення і сутички, які є на АЗС, отримають "вогнепальне" доповнення. Тобто буде використана вогнепальна зброя,

– прогнозує Ус.

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На думку головного консультанта Націнституту стратегічних досліджень, як тільки росіяни в чергах за бензином, який сьогодні в Росії видають в межах ліміту й те не всюди, почнуть використовувати вогнепальну зброю і будуть жертви, то це дуже швидко може перерости у революційні рухи. Тому що, як наголосив Ус, нині невдоволеність серед росіян дедалі масштабується.

"При наявності озброєння і досвіду його користування (а через повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, такі люди є), ймовірність того, що заворушення будуть, висока. Це не значить, що вони будуть скидати владу. Але коли там почнуться з'ясування відносин з вогнепальною зброєю, то про ніяку стабільність Росії казати не буде сенсу. Тому що якщо там через певне невдоволення будуть вбивати людей в чергах – це вже перебір", – підкреслив Ус.

Сьогодні Росія, як підсумував головний консультант Націнституту стратегічних досліджень, рухається саме в цьому напрямку. З його слів, революція 1917 року, яка розпочалась бійкою в черзі за хлібом, може повторитися.

Він не виключає, що певні політичні зрушення в Росії відбудуться саме у зв'язку зі сварками через бензин й застосуванням вогнепальної зброї в кілометрових чергах. Сьогодні російським водіям, аби мати змогу пересуватись транспортом, доводиться протягом дня чекати можливості заправити його пальним.