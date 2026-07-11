У Росії стрімко закінчується бензин: удари України спричинили масштабну паливну кризу, – ISW

Масовані далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах призвели до серйозної паливної кризи в Росії. Виробництво бензину впало до критичного рівня, а Кремль уже змушений використовувати резерви та шукати імпортне пальне.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Як удари України спричинили масштабну паливну кризу в Росії?

За оцінкою експертів, станом на липень 2026 року виробництво бензину в Росії впало до 65% від середнього сезонного рівня споживання, а лише за червень обсяги його випуску скоротилися ще на 25%. Основною причиною стали системні удари Сил оборони України по ключових підприємствах нафтопереробної галузі. Зокрема, були уражені або тимчасово припинили роботу Нижньогородський НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднафтеоргсінтез" (NORSI), Омський нафтопереробний завод та Саратовський НПЗ, який після атаки безпілотників 7 липня знову зупинив виробництво.

Російська влада також фактично підтвердила проблеми. Віцепрем'єр Олександр Новак визнав, що через атаки безпілотників частина нафтопереробних заводів працює з перебоями або тимчасово зупинена. Дефіцит пального вже відчувається всередині країни. У низці регіонів Росії та на тимчасово окупованих територіях запроваджують обмеження на продаж бензину. Місцева влада закликає населення працювати дистанційно та скорочувати поїздки, щоб зберегти запаси пального.

Крім того, Росія змушена розконсервовувати федеральні резерви та намагатися закуповувати бензин у Білорусі. Водночас Казахстан посилив контроль на кордоні через зростання спроб незаконного вивезення пального до Росії. В ISW зазначають, що українська кампанія ударів по енергетичній інфраструктурі, яка триває з березня 2026 року, дедалі сильніше підриває здатність Росії забезпечувати паливом власну економіку та військову логістику, перетворюючи дефіцит бензину на системну проблему для країни-агресора.

Нагадаємо, після удару українських дронів по найбільшому Омському нафтопереробному заводу в Росії в Омській області виникли великі черги на автозаправках і перебої з пальним. Місцеві жителі почали масово скуповувати бензин через побоювання дефіциту, а частина АЗС тимчасово припинила продаж пального фізичним особам або зіткнулася з нестачею окремих видів бензину.