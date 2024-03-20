"Палки в колеса інвесторам": тиск силовиків на бізнес повернувся

Бізнес, який працює попри всі складнощі повномасштабної війни, стикнувся з тиском правоохоронних органів. Про це розповіли підприємці під час 11-го круглого столу, організованого народною депутаткою України, очільницею Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів Галиною Янченко.

Теперішній захід відбувся на Житомирщині за участі представників Федерації роботодавців України, Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України" місцевих підприємців та адвокатів. Про це повідомляє РБК.

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Бізнес розповів про виклики через тиск з боку силовиків

Майже кожен підприємець стикається із певними "труднощами" при взаємодії з правоохоронцями, – зазначила адвокатка в галузі кримінального права Ольга Гетманенко, яка теж була присутня на зустрічі.



"При необхідності воювати із зовнішнім ворогом, нам ні в якому разі не можна воювати внутрішньо. Проте, на жаль, внутрішні вороги з корисною метою чинять тиск на бізнес. І питання треба вирішувати, щоб люди, які сьогодні вірять в Україну, не розчарувалися і продовжували боротися. Майже кожний підприємець стикається із певними "шероховатостями" при взаємодії з правоохоронцями. Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю. Цю проблематику підтримав кожний, хто був сьогодні присутній на круглому столі".

Окрему увагу під час круглого столу на Житомирщині приділили питанню взаємин бізнесу і силових структур.

Так представник Ліванської інвестиційної групи, які в умовах війни змогли залучити 15 млн дол. в нові підприємства на Київщині розповіли про конфліктну ситуацію, яка виникла з їхніми підприємствами в Житомирській області.

"Наше питання досить показове. Або методи тиску на бізнес нашого сусіда-агресора будуть поширюватися в Україні, або сучасна Україна отримає перемогу. Ми сподіваємося, що такі способи тиску на бізнес з боку силових структур Житомирської області вийдуть у публічне поле. Проблема ця системна, вона криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна", – наголосив Мерхеж Родріг, інвестор Ліванської групи.

За підсумками круглого столу вирішено активно шукати системне вирішення озвучених підприємцями проблем. Бізнес, який підтримує економіку України, сподівається на конструктив та співпрацю з боку держави.

"Одним із резонансних питань, що прозвучали на круглому столі – це питання тиску правоохоронців і прокуратури на бізнес. Сьогодні ми почули показовий кейс. Я пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль", — підсумувала ініціаторка зустрічі Галина Янченко.