Пам’ятку архітектури VIII – X століття руйнують заради встановлення "Матінки Божої"

Протягом двох тижнів на Львівщині в селі Дуброва біля середньовічного городища VIII-X століття ведуться будівельни роботи. Все це заради того, аби встановити фігуру "Матінки Божої".

У селі Дуброва, на Львівщині, поруч із Стільським Городищем майже 2 тижні проводять масштабні насипи ґрунту та встановлюють фігуру "Матінки Божої". Будівництво поруч із історичною спадщиною є незаконним, повідомляє "Львівське Опілля".

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Місцева ОТГ та органі, які відповідальні за збереження історичної спадщини не реагують на руйнування Стільського Городища.

Такі роботи спотворюють унікальний вигляд середньовічного городища VIII – X століття. Городище – історико-культурний заповідник, пам’ятка археології національного значення,

– зазначають активісти у фейсбуці.

У мережі опублікували фото, де добре видно, що впритул до пам’ятки вже зробили насип, бетонні сходи та встановили сакральну споруду.



Щоб встановити фігуру "Матінки Божої", руйнують історичну пам'ятку / Фото: Volodymyr Beno / Facebook



Будівництво триває протягом 2 тижнів / Фото: Volodymyr Beno / Facebook

У фейсбук-спільності "Народний дім с. Дуброва" виклали фото будівельних робіт і зазначили, що робітники "працюють на благо села". До речі, пост із фейсбуку був видалений, а це збережений скріншот з інтернету.



Скріншот незаконних будівельних робіт





Стільське Городище / Фото: stezhkamu.com



Що відомо про Стільське Городище? Стільське Городище – це столиця середньовічної Білої Хорватії. Біла Хорватія, прадавня батьківщина Хорватії. Раніше це була велика країна на території Прикарпаття, і саме це село було її столицею.



З VIII століття та до наших днів зберіглись: скелі, печера та підземні лабіринти. Понад 30 років археологи досліджують цю історичну пам'ятку.



"Стільське Городище" – пам'ятка археології національного значення. З 2015 року городище стало історико-культурним заповідником.