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      Пам’ятку архітектури VIII – X століття руйнують заради встановлення "Матінки Божої"

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      Стільське Городище – будівельні роботи
      Стільське Городище – будівельні роботи / 24 канал

      Протягом двох тижнів на Львівщині в селі Дуброва біля середньовічного городища VIII-X століття ведуться будівельни роботи. Все це заради того, аби встановити фігуру "Матінки Божої".

      У селі Дуброва, на Львівщині, поруч із Стільським Городищем майже 2 тижні проводять масштабні насипи ґрунту та встановлюють фігуру "Матінки Божої". Будівництво поруч із історичною спадщиною є незаконним, повідомляє "Львівське Опілля".

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      Місцева ОТГ та органі, які відповідальні за збереження історичної спадщини не реагують на руйнування Стільського Городища.

      Такі роботи спотворюють унікальний вигляд середньовічного городища VIII – X століття. Городище – історико-культурний заповідник, пам’ятка археології національного значення,
      – зазначають активісти у фейсбуці.

      У мережі опублікували фото, де добре видно, що впритул до пам’ятки вже зробили насип, бетонні сходи та встановили сакральну споруду.


      Щоб встановити фігуру "Матінки Божої", руйнують історичну пам'ятку / Фото: Volodymyr Beno / Facebook


      Будівництво триває протягом 2 тижнів / Фото: Volodymyr Beno / Facebook

      У фейсбук-спільності "Народний дім с. Дуброва" виклали фото будівельних робіт і зазначили, що робітники "працюють на благо села". До речі, пост із фейсбуку був видалений, а це збережений скріншот з інтернету.


      Скріншот незаконних будівельних робіт 
       


      Стільське Городище / Фото: stezhkamu.com
       

      Що відомо про Стільське Городище? Стільське Городище – це столиця середньовічної Білої Хорватії. Біла Хорватія, прадавня батьківщина Хорватії. Раніше це була велика країна на території Прикарпаття, і саме це село було її столицею.

      З VIII століття та до наших днів зберіглись: скелі, печера та підземні лабіринти. Понад 30 років археологи досліджують цю історичну пам'ятку.

      "Стільське Городище" – пам'ятка археології національного значення. З 2015 року городище стало історико-культурним заповідником. 

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Архітектура Релігія Новини Львова Історія
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