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      Пам’ятник УПА у Харкові облили фарбою: фото

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      Пам’ятник УПА у Харкові облили фарбою
      Пам’ятник УПА у Харкові облили фарбою / ukrinform.ua

      У Молодіжному парку Харкова невідомі вандали залили червоною фарбою пам’ятник Українській повстанській армії.

      Поліція дізналася про інцидент 24 червня о 16:34. Вандали залили червоною фарбою пам’ятник Українській повстанській армії.

      Не лише у Харкові: Вандал знищив меморіал герою Небесної Сотні у Києві: фото

      Пам'ятний знак УПА в Харкові був встановлений Харківською облорганізацією Народного Руху в 1992 році з дозволу Харківської міськради.

      Цей пам’ятник вандали уже неодноразово пошкоджували чи обливали фарбою. Наприклад 7 серпня 2018 року вандали облили його червоною фарбою. У грудні 2014 року пам’ятник підірвали невідомі – попри те, що знаходиться він за 100 метрів від Київського райвідділу поліції.

      упа харків вандалізм
      Пам’ятник УПА у Харкові облили фарбою

      blog_ava
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      Теги: Поліція Новини України Новини Харкова УПА
      Джерело: 24 канал
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