Пам’ятник УПА у Харкові облили фарбою: фото

У Молодіжному парку Харкова невідомі вандали залили червоною фарбою пам’ятник Українській повстанській армії.

Поліція дізналася про інцидент 24 червня о 16:34. Вандали залили червоною фарбою пам’ятник Українській повстанській армії.

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Пам'ятний знак УПА в Харкові був встановлений Харківською облорганізацією Народного Руху в 1992 році з дозволу Харківської міськради.

Цей пам’ятник вандали уже неодноразово пошкоджували чи обливали фарбою. Наприклад 7 серпня 2018 року вандали облили його червоною фарбою. У грудні 2014 року пам’ятник підірвали невідомі – попри те, що знаходиться він за 100 метрів від Київського райвідділу поліції.



Пам’ятник УПА у Харкові облили фарбою