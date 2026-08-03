Знає до чого все йде: чому Аксьонов в паніці пішов на дивні дії в Криму

Українські сили посилюють удари по логістиці російських окупантів на підступах до Криму, через що пошкоджені мости, розв'язки та сухопутний коридор залишаються під вогневим контролем. Загарбники намагаються відновлювати рух за допомогою тимчасових переправ і насипних доріг, однак їхня пропускна здатність значно менша.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці події викликали паніку в окупаційного керівника Криму Сергія Аксьонова. Він також розповів, які його дії свідчать про підготовку до можливого розвитку подій на півострові.

Тимчасові переправи створюють пастки для окупантів

Після ураження мостів, шляхопроводів і розв'язок російські інженерні та залізничні війська намагаються відновлювати рух через насипні дороги й понтонні переправи. Такі конструкції можуть певний час пропускати транспорт, однак швидко руйнуються через дощі та навантаження, а їхня пропускна здатність значно поступається повноцінним маршрутам.

Усі ці тимчасові переправи знижують щільність потоку й утворюють вузьке горлечко,

– пояснив Світан.

Перед такими ділянками та одразу після них виникають затори, у яких накопичується російська військова техніка. Мобільні вогневі групи, які окупанти розміщують поруч для боротьби з безпілотниками, також потрапляють під удари й не можуть повноцінно прикрити колони.

Спочатку вибивають групи, які намагаються працювати по дронах із кулеметів, а потім починають розстрілювати всю колону, що зібралася біля цієї переправи,

– наголосив військовий експерт.

Українська аеророзвідка контролює територію на глибині до 100 кілометрів, зокрема узбережжя Азовського моря та сухопутний маршрут до Криму. Для цього напрямку є достатньо оперативних засобів ураження, тому російська логістика перебуває під вогневим контролем, а перерізання сухопутного коридору Світан назвав важливою складовою подальшого звільнення півострова.

Аксьонов почав вивозити адміністрацію та архіви

Сергій Аксьонов добре розуміє, до чого можуть призвести подальші удари українських сил по логістиці окупантів у Криму. Він уже бачить перспективу розвитку подій на півострові та почав готуватися до виїзду.

Для нас це хороший плюс, адже звільнення Криму вже почалося. Аксьонов прекрасно розуміє, до чого призведуть подальші удари наших засобів ураження, тому вже почав панікувати. Аксьонов бачить перспективу, що звідти вже треба тікати, і він уже почав це робити,

– сказав Світан.

Родини представників окупаційної влади вже вивезли з півострова, адміністрацію також почали переміщувати. Такі дії військовий експерт назвав фактичним початком евакуації.

Сім'ї повивозили, адміністрацію почали вивозити, архіви вже перевезли до Тамані. Він почав евакуацію, і це сприймається як паніка,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

У Кремлі можуть прибрати Аксьонова саме через панічні дії та замінити його кимось із російських військових, хто жорсткіше контролюватиме окупаційну адміністрацію. Світан додав, що поведінка Аксьонова показує: до представників російської влади у Криму поступово доходить, що їм доведеться залишати півострів.

Світан розповів про паніку Аксьонова у Криму: дивіться відео