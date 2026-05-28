У Москві встановлюють нові ЗРК "Панцир-СМД-Е" на дахи цивільних будівель

У Москві місцеві зафіксували, як нові зенітні ракетні комплекси "Панцирь-СМД-Е" встановлюють на дахи цивільних будівель. Їх туди доставляє гелікоптер Мі-26.

Про це розповів військовий аналітик Massimo Frantarelli.

Де в Москві з'явився "Панцир"?

На опублікованому відео видно, як росіяни намагаються встановити новий ЗРК "Панцирь-СМД-Е" на даху цивільної будівлі. Цього разу він з'явився на бізнес-центрі "Нордстар Тауер", що в Північному окрузі Москви.

Як пояснив "Мілітарний", такий "Панцир" позиціонують як систему для відбиття безпілотників. Версія СМД-Е на відміну від "Панцирь-С1" не має 30-міліметрових автоматичних гармат.

Озброєння комплексу складається з двох типів ракет:

стандартних 95Я6. Дальність ураження – до 20 кілометрів,

малогабаритних ТКБ-1055 для боротьби з малими цілями. Дальність – до 7 кілометрів, висота перехоплення – до 5 кілометрів.

Зазначається, що у радіолокаційній системі є оглядова РЛС з активною фазованою решіткою з дальністю виявлення до 24 кілометрів та міліметрову РЛС 1РС2-1.

Росіяни встановлюють "Панцирі" на дахах будівель у Москві ще з 2023 року. Зокрема, ЗРК помічали й на даху головної будівлі російського Міноборони.

Раніше повідомлялось, що агресор створює чергове "кільце" ППО з "Панцирів" навколо російської столиці. За наявною інформацією, вже розгорнуто понад 100 таких систем. До того ж на картах російського "Яндекса" раніше приховували резиденцію Володимира Путіна у Валдаї, яку також посилили додатковими системами ППО.